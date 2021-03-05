Сполучені Штати Америки запроваджують візові санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини.

Про це йдеться в офіційній заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Санкції проти Коломойського запроваджені “через причетність до значної корупції”.

“Сьогодні я оголошую про публічне визнання олігарха та колишнього українського чиновника Ігоря Коломойського причетним до значної корупції”, — наголошується в заяві Блінкена.

Зазначається, що Коломойський, бувши головою Дніпропетровської ОДА з 2014 по 2015 роки, “був причетний до корупційних дій, що підривали верховенство права і довіру української громадськості до демократичних інститутів і процесів управління”. Зокрема, йдеться про використання Коломойським “свого політичного впливу й офіційної влади для особистої вигоди”.

Блінкен додав, що дії Коломойського також становлять серйозну загрозу для майбутнього України.

“Я також хочу висловити занепокоєння поточними та постійними зусиллями Коломойського щодо підриву демократичних процесів та інституцій в Україні, які становлять серйозну загрозу для її майбутнього”, – сказано в заяві.

Окрім Коломойського, під санкції США також потрапили його найближчі родичі: дружина Ірина Коломойська, дочка Анжеліка Коломойська і син Ізраїль Цві Коломойський. Усім їм заборонено в’їзд до США.

“Ця дія позбавляє Ігоря Коломойського і кожного з цих найближчих родичів права на в’їзд до США”, — йдеться у заяві.

Блінкен наголосив, що застосування санкцій проти Коломойського “підтверджує прагнення США підтримувати ключові для євроатлантичного шляху України реформи у політичній та економічній сферах, а також у галузі правосуддя”.

“США продовжують підтримувати всіх українців, чия робота рухає реформи вперед”, – сказано в заяві.