Про це йдеться в офіційній заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.
Санкції проти Коломойського запроваджені “через причетність до значної корупції”.
“Сьогодні я оголошую про публічне визнання олігарха та колишнього українського чиновника Ігоря Коломойського причетним до значної корупції”, — наголошується в заяві Блінкена.
Зазначається, що Коломойський, бувши головою Дніпропетровської ОДА з 2014 по 2015 роки, “був причетний до корупційних дій, що підривали верховенство права і довіру української громадськості до демократичних інститутів і процесів управління”. Зокрема, йдеться про використання Коломойським “свого політичного впливу й офіційної влади для особистої вигоди”.
Блінкен додав, що дії Коломойського також становлять серйозну загрозу для майбутнього України.
“Я також хочу висловити занепокоєння поточними та постійними зусиллями Коломойського щодо підриву демократичних процесів та інституцій в Україні, які становлять серйозну загрозу для її майбутнього”, – сказано в заяві.
Окрім Коломойського, під санкції США також потрапили його найближчі родичі: дружина Ірина Коломойська, дочка Анжеліка Коломойська і син Ізраїль Цві Коломойський.
Усім їм заборонено в’їзд до США.
“Ця дія позбавляє Ігоря Коломойського і кожного з цих найближчих родичів права на в’їзд до США”, — йдеться у заяві.
Блінкен наголосив, що застосування санкцій проти Коломойського “підтверджує прагнення США підтримувати ключові для євроатлантичного шляху України реформи у політичній та економічній сферах, а також у галузі правосуддя”.
“США продовжують підтримувати всіх українців, чия робота рухає реформи вперед”, – сказано в заяві.
- У серпні цього року агенти Федерального бюро розслідувань США провели обшуки в офісах компанії, пов’язаної з українським олігархом Ігорем Коломойським. Йдеться про обшуки в офісах компанії Optima Management Group в хмарочосі One Cleveland Center на східній 9-й вулиці в Клівленді.
- Згодом американська газета The Washington Post повідомила, що Ігорю Коломойському, “одному із найбагатших людей України, що має зв’язки з президентом Володимиром Зеленським”, Мін’юстом США пред’явлено звинувачення у розкраданні мільярдів “ПриватБанку” та відмиванні цих грошей. Сам Ігор Коломойський заперечив усі звинувачення.
- Інвестиційний банкір Сергій Фурса в коментарі #Буквам розповів, що в зв’язку зі звинуваченнями Ігор Коломойський може втратити майно в США. Крім того, Коломойського можуть заарештувати, як тільки він виїде за межі України.
- У грудні стало відомо, що Мін’юст США подав позов про конфіскацію майна проти українського олігарха Ігоря Коломойського і його ділового партнера Геннадія Боголюбова. Їх звинуватили у використанні незаконно привласнених коштів “ПриватБанку” для купівлі комерційної нерухомості в Клівленді, штат Огайо. У серпні 2020 року подібні звинувачення були висунуті Коломойському і Боголюбову щодо комерційної нерухомості в Кентуккі та Техасі.