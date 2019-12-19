Про це повідомляє прес-служба “1+1 Media”.

Крім того, головою правління і гендиректором “1+1 медіа” призначили директора напрямку платного телебачення і виконавчого директора медіагрупи Ярослава Пахольчука.

Нинішній народний депутат від “Слуги народу” і ексгендиректор “1+1” Олександр Ткаченко залишається почесним президентом “1+1 медіа”.

“До чинного складу колегіального органу — Правління “1+1 медіа”, який був обраний та оголошений в серпні цього року як незалежний член, відтепер входить комерційний директор ТОВ “Глобал Медіа Груп “Валерій Варениця”, – зазначили у прес-службі.