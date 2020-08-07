Коломойський заперечує всі звинувачення Мін’юсту США

Про це він сказав в коментарі виданню LB.ua.

“Усі інвестиції у Сполучених Штатах Америки були зроблені з власних коштів, отриманих у 2007-2008 роках за угодою з компанією “Євраз”, і з доходів інших бізнесів, що зберігалися у “ПриватБанку”, – заявив олігарх.

Він також наголосив, що категорично відкидає всі звинувачення Мін’юсту США.

Американська газета The Washington Post напередодні повідомила, що Ігоря Коломойського, “одного з найбагатших людей України, який має зв’язки з президентом Володимиром Зеленським”, Мін’юст США звинуватив у розкраданні мільярдів “ПриватБанку” і відмиванні цих грошей.

Мін’юст США подав до Окружного суду США Південного округу Флориди два цивільних позови, в яких йдеться про те, що комерційну нерухомість Коломойського в Луїсвіллі (штат Кентуккі) і Далласі (штат Техас) було придбано за рахунок коштів, незаконно отриманих з “ПриватБанку”, і ця нерухомість підлягає конфіскації на підставі порушення федерального законодавства про боротьбу з відмиванням грошей.

Нагадаємо, що інвестиційний банкір Сергій Фурса в коментарі #Буквам розповів, що ця справа перспективна саме на території США: за участю Коломойського або без нього. Для олігарха це справа означає конфіскацію всього майна на території США, а також арешт за межами України.