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Коломойський заперечує всі звинувачення Мін’юсту США

Український олігарх Ігор Коломойський, якому в США інкримінують розкрадання та відмивання мільярдів доларів "ПриватБанку", заперечує всі звинувачення.

П’ятниця, 7 серпня 2020, 13:45

Про це він сказав в коментарі виданню LB.ua.

“Усі інвестиції у Сполучених Штатах Америки були зроблені з власних коштів, отриманих у 2007-2008 роках за угодою з компанією “Євраз”, і з доходів інших бізнесів, що зберігалися у “ПриватБанку”, – заявив олігарх.

Він також наголосив, що категорично відкидає всі звинувачення Мін’юсту США.

Американська газета The Washington Post напередодні повідомила, що Ігоря Коломойського, “одного з найбагатших людей України, який має зв’язки з президентом Володимиром Зеленським”, Мін’юст США звинуватив у розкраданні мільярдів “ПриватБанку” і відмиванні цих грошей.

Мін’юст США подав до Окружного суду США Південного округу Флориди два цивільних позови, в яких йдеться про те, що комерційну нерухомість Коломойського в Луїсвіллі (штат Кентуккі) і Далласі (штат Техас) було придбано за рахунок коштів, незаконно отриманих з “ПриватБанку”, і ця нерухомість підлягає конфіскації на підставі порушення федерального законодавства про боротьбу з відмиванням грошей.

Нагадаємо, що інвестиційний банкір Сергій Фурса в коментарі #Буквам розповів, що ця справа перспективна саме на території США: за участю Коломойського або без нього. Для олігарха це справа означає конфіскацію всього майна на території США, а також арешт за межами України.

  • 4 серпня у штаті Огайо агенти Федерального бюро розслідувань США провели обшуки в офісах компанії, пов’язаної з українським олігархом Ігорем Коломойським. Обшуки були пов’язані з розслідуванням справи про відмивання грошей і фінансове шахрайство.
  • У 2019 році “ПриватБанк” у своєму позові про відшкодування збитків, отриманих внаслідок протиправних дій колишніх власників — Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова — розкрив десятки активів олігархів у Сполучених Штатах Америки, куплених для “відмивання” грошей. Йшлося про феросплавні та металургійні заводи, комерційну нерухомість, готелі. Зокрема, було згадано й компанію Optima Ventures, що входить до складу Optima Management Group.

 

Теги: , звинувачення, Ігор Коломойський, Мінюст США, США, ПриватБанк

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