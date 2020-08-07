США звинувачують олігарха Ігоря Коломойського у розкраданні та відмиванні мільярдів доларів "ПриватБанку". Через це він втратить усе майно в США і буде заарештований, як тільки виїде за межі України.

Про це в коментарі #Буквам розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Американська газета The Washington Post напередодні повідомила, що Ігоря Коломойського, “одного з найбагатших людей України, який має зв’язки з президентом Володимиром Зеленським”, Мін’юст США звинуватив у розкраданні мільярдів “ПриватБанку” і відмиванні цих грошей.

Мін’юст США подав до Окружного суду США Південного округу Флориди два цивільних позови, в яких йдеться про те, що комерційну нерухомість Коломойського в Луїсвіллі (штат Кентуккі) і Далласі (штат Техас) було придбано за рахунок коштів, незаконно отриманих з “ПриватБанку”, і ця нерухомість підлягає конфіскації на підставі порушення федерального законодавства про боротьбу з відмиванням грошей.

Згідно з вимогами позову, в олігарха та його бізнес-партнера хочуть конфіскувати будівлі, вартість яких складає 70 млн доларів.

Варто нагадати, що ще в березні минулого року нардеп від БПП Володимир Ар’єв на своїй сторінці в Facebook коротко описав схему відмивання грошей “ПриватБанку”.

Зокрема, він звертав увагу на те, що гроші Коломойський і Ко відмивали також за допомогою компаній, зареєстрованих на учасників студії “Квартал-95”, а саме: Андрія Яковлєва, Бориса і Сергія Шефірів, Сергія Трофімова та Володимира Зеленського.

Сергій Фурса пояснив, що ця справа перспективна саме на території США: за участю Коломойського або без нього.

“У справи є перспективи в США, оскільки є доказова база. Тут питання часу: з Коломойським або без Коломойського”, – сказав експерт.

Для олігарха це справа означає конфіскацію всього майна на території США, а також арешт за межами України.

“Він втратить всі свої активи в Сполучених Штатах, це вже точно. Хотілося б, звичайно, щоб Україна забрала їх, через суд Лондона (керівництво націоналізованого “ПриватБанку” судиться з колишніми власниками – ред.), але, думаю, ми будемо не перші в черзі. Сам Коломойський залишається невиїзним. Як тільки він виїде кудись, за межі України, його відразу ж заарештують”, – пояснив Фурса.

Для Зеленського як президента ця справа не має конкретних перспектив у нинішній ситуації, але все залежить від того, як він поводитиметься надалі.

“Це означає, що у Зеленського дуже токсичний партнер, і йому потрібно позбавлятися від цього токсичного партнера. Але в майбутньому це не має перспектив поки… Все буде залежати від того, як поводитимуться президент Зеленський та інші українські політики: або вони будуть дистанціюватися від Коломойського, як їм слід зараз робити, тому що це вже загравання з США, або він буде його (Коломойського) підтримувати, і тоді це буде мати негативні наслідки як для президента, так і для України”, – пояснив експерт.

Варто зазначити, що “ПриватБанк” було націоналізовано в кінці 2016 року. Причиною націоналізації стали дії колишніх власників, що виділяли значні кредити афілійованим особам. Результати незалежного розслідування компанії Kroll показали, що до націоналізації “ПриватБанк” мінімум протягом 10 років був об’єктом масштабних махінацій, що призвело до нанесення фінансовій установі збитків на суму щонайменше $5,5 млрд.