Наразі автомобілі, котрі були залучені для перевезення, розташувались поблизу будівлі Херсонської облдержадміністрації. Всі вони мають позначки "Z", які використовує російська армія на техніці, що бере участь у вторгненні в Україну.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на власні джерела.

На переданому #Буквам відео можна побачити групу цивільних авто та кілька одиниць військового транспорту армії РФ. І на цивільному, і на військовому транспорті видно характерні відмітки з латинською буквою “Z”, розпізнавальним знаком окупаційних сил РФ.

Колона, яка перевозила людей для організації удаваної зустрічі окупантів «радісним населенням Херсона», прибула в місто і розміщена поблизу ОДА: https://t.co/QQAOiWTEo5 pic.twitter.com/k6MMCYdu73 — Букви (@Bykvu) March 4, 2022

Колона рухалась у нічний час, аби ускладнити відстеження її маршруту. Втім, #Буквам вдалось отримати відеозапис пересування цієї колони. За словами очевидиці, автомобілі були дуже перевантажені, про що свідчило значне просідання задніх частин кузовів.

Як повідомлялось, російські окупаційні війська мають намір створити імітацію зустрічі їх із “вдячним населенням” міста, використавши для цього групу підставних осіб та ресурси захопленого телецентру Херсона.

Про захоплення телевежі в Херсоні сповіщалося ввечері 3 березня. Очільник Херсонської ОДА попередив, що окупанти планують у такий спосіб поширювати дезінформацію стосовно “капітуляції України”.