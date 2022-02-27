Про це повідомляє МВС України.

У відомстві зазначили, що це дуже важливо. Правоохоронці попередили, що групу терористів скерували до України, а саме столиці, зі спеціальним завданням.

“Звертаємося до всіх громадян Київської області та Києва! Всі хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново надати дані українським захисникам, або за можливості не дозволити їх подальше переміщення”, – наголосили в МВС.

Повідомити про ворожу техніку можна в спеціальному офіційному чат-боті в Telegram. Бот отримує інформацію та передає її у відповідні штаби реагування. Якщо через перебої не вдасться надіслати координацію, то написати інформацію можна в особисті повідомлення акаунту в Telegram — @stop_russian_war.