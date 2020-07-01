Адвокат Ілля Новиков показав, як п'ятий президент Петро Порошенко разом зі своїми прихильниками після допиту в Держбюро розслідувань (ДБР) попрямував пішки до Печерського суду Києва.

Відповідне фото Ілля Новіков опублікував у Instagram.

“До суду як на свято — колоною і з піснями”, – написав адвокат, опублікувавши селфі з Петром Порошенком та людьми, що йшли поруч.

Нагадаємо, що сьогодні Порошенко прийшов до ДБР близько 12:00. Перед тим, як піти на допит, він виступив зі зверненням до прихильників.

Політик заявив, що нинішні дії влади руйнують армію, і країна сьогодні не здатна протистояти агресору. Також Порошенко назвав недостатніми зусилля щодо боротьби з епідемією коронавірусу.