Відповідне фото Ілля Новіков опублікував у  Instagram.

“До суду як на свято — колоною і з піснями”, – написав адвокат, опублікувавши селфі з Петром Порошенком та людьми, що йшли поруч.

 

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В суд как на праздник – колонной и с песнями

Допис, поширений Илья Новиков (@vertiporokh_)

Нагадаємо, що сьогодні Порошенко прийшов до ДБР близько 12:00. Перед тим, як піти на допит, він виступив зі зверненням до прихильників.

Політик заявив, що нинішні дії влади руйнують армію, і країна сьогодні не здатна протистояти агресору. Також Порошенко назвав недостатніми зусилля щодо  боротьби  з епідемією коронавірусу.

  • Раніше ДБР оприлюднило заяву, що викликає Порошенка на 30 червня “для допиту  підозрюваним, проведення одночасного допиту та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 62019000000000753”.
  • Як повідомляє агентство “Укрінформ”, відповідне кримінальне провадження було зареєстровано за заявою колишнього заступника голови Адміністрації президента в період правління Віктора Януковича – Андрія Портнова за фактом “можливого захоплення державної влади й невиконання рішення суду під час проведення конкурсу з відбору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя”.
  • Згодом допит було перенесено на 1 липня.