Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДПСУ у Facebook.
За даними українських прикордонників, російські танки зайшли у такі населені пункти як:
- Красна Талівка
- Мілове
- Городище
Повідомляється, що російська армія виставила перед колоною своїх танків автомобілі із символікою ОБСЄ.
Наразі у зазначених населених пунктах продовжуються бойові дії.
“Українські прикордонники, разом зі Збройними силами України та Нацгвардією України тримають оборону”, – запевнили у ДПСУ.
- Нагадаємо, сили окупанта зазнають значних втрат від відсічі українських захисників.
- Також за інформацією Державної прикордонної служби України, унаслідок обстрілу з окупованого Росією Криму загинув прикордонник у Херсонській області.
- Якщо почули сирени, гудки підприємств поруч або попередження з гучномовців, першою чергою – не панікуйте.
- Повідомлялось також про перші жертви та поранених від обстрілів російської та білоруської окупаційних армій.