За даними Державної прикордонної служби України, у декількох населених пунктах Луганської області з'явились колони російських танків.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДПСУ у Facebook.

За даними українських прикордонників, російські танки зайшли у такі населені пункти як:

Красна Талівка

Мілове

Городище

Повідомляється, що російська армія виставила перед колоною своїх танків автомобілі із символікою ОБСЄ.

Наразі у зазначених населених пунктах продовжуються бойові дії.

“Українські прикордонники, разом зі Збройними силами України та Нацгвардією України тримають оборону”, – запевнили у ДПСУ.