Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДПСУ у Facebook.

За даними українських прикордонників, російські танки зайшли у такі населені пункти як:

  • Красна Талівка
  • Мілове
  • Городище

Повідомляється, що російська армія виставила перед колоною своїх танків автомобілі із символікою ОБСЄ.

Наразі у зазначених населених пунктах продовжуються бойові дії.

“Українські прикордонники, разом зі Збройними силами України та Нацгвардією України тримають оборону”, – запевнили у ДПСУ.