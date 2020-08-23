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“Всі на землі знають, які кольори символізують свободу, незламність та гідність – це синій і жовтий – кольори українського прапору, кольори української держави, кольори української душі”, – сказав Зеленський.

За його словами, сьогодні український уряд робить все, щоб “рідна земля була засіяна не снарядами, мінами та кулями, а чорнобривцями, волошками та мальвами”.

“Щоб на нашій землі настав довгоочікуваний мир. Щоб український прапор майорів і на Донбасі, і в Криму. Щоб під цим прапором наша Україна жила й процвітала ще не одну тисячу років”, – наголосив Президент.

Глава держави закликав українців вивішувати прапори зі своїх вікон.

Також українців привітали: олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, генерал Нацполіції Андрій Крищенко, анестезіолог Анастасія Моренко, співачка Руслана Лижичко, Еміне Джапарова, перша заступниця міністра закордонних справ України та інші.