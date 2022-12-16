Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що сьогоднішня масована ракетна атака росіян завдала "колосальних інфраструктурних руйнувань" місту. Він закликав містян набратись терпіння, адже на даний час у Харкові немає світла, води та тепла.

Про це йдеться у Telegram-каналі Терехова.

За його словами, сьогоднішні ракетні удари по Харкову завдали “колосальних інфраструктурних руйнувань” місту.

Перш за все серйозно пошкоджена енергетична система Харкова, наголосив він.

“Наші комунальні служби разом з енергетиками вже почали ліквідовувати те, що накоїв ворог”, – зазначив очільник Харкова.

Він закликав харків’ян з розумінням та терпінням поставитись до ситуації, яка склалась.

“Я знаю, що у ваших домівках немає світла, відсутнє опалення, припинена подача води. Прошу вас користуватися “Пунктами незламності”. Там вас забезпечать гарячими напоями, а також ви зможете підзарядити мобільні телефони”, – додав він.

Терехов наголосив, що буде зроблено все можливе, аби у найкоротші терміни відновити те, що було знищено росіянами.

Варто зауважити, що за даними Харківської ОВА під час ранкового масованого ракетного удару росіян по Україні 10 ворожих ракет вдарили по Харківській області.