Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, який днями передав у декілька підрозділів на фронті дрони Autel, оприлюднив відео з Донеччини, зняте за допомогою одного з цих БПЛА.

Про це повідомляє пресслужба “ЄС“.

Він зауважив, що коли БПЛА потраплять в надійні руки ЗСУ, робиться “бавовна”.

“На відео – результат роботи дронів Autel, які ми три дні тому передали в одну із бригад на Донеччині. У підсумку: населений пункт – звільнений, окупанти – знищені, втрат серед ЗСУ – нуль, ще й трофеїв назбирали”, – зазначив Порошенко.

Як пояснили українські армійці, такі безпілотники дозволяють провести безпечну розвідку з повітря найближчого радіусу дії. А це – перш за все врятовані життя наших бійців.

Ще одна партія безпілотників, куплених Фондом Порошенка і волонтерами ГО “Справа Громад”, приїхала на Харківщину. Техніку військовим передають вночі, одразу спускають у бомбосховище – все робиться швидко, тихо і непомітно.

Бійці у відповідь обіцяють – звітуватимуть про використання дронів знищеними окупантами.

Фонд Порошенка та волонтери ГО “Справа Громад” купили для ЗСУ 350 дронів Autel.

У 79-у бригаду ДШВ Порошенко з волонтерами передав 11 італійських бронемашин. П’ятий Президент також анонсує нові великі контакти на закупівлю техніки для армії.

З 24 лютого структури Порошенка спрямували на підтримку ЗСУ понад півмільярда гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, харчові продукти.