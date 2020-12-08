Вакцина проти коронавірусу буде широкодоступною в Україні не раніше осені 2021 року.

Про це заявив в.о. очільника Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України Ігор Кузін в ефірі каналу Україна 24.

За його словами, спочатку розпочнеться вакцинація груп ризику. Вже після цього будуть закуповувати вакцину для широкого доступу населення.

“Треба зауважити, що у нас велика кількість груп ризику. Ми розраховуємо, що широкий доступ вакцини, тобто поява в аптеках, відбудеться не раніше, ніж восени 2021 року. Це буде широкий доступ до вакцинації”, – сказав він.

У рамках міжнародного механізму COVAX Україна, як планується, має отримати безкоштовні вакцини проти COVID-19 обсягом, що приблизно дорівнює 20% загальної кількості населення країни, тобто близько 8 млн доз. Проте на кожну людину, що отримуватиме вакцину, треба дві дози. Тобто цього обсягу вистачить на 4 млн громадян.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов підписав технічні документи для отримання Україною вакцин проти коронавірусу від ініціативи COVAX, яке очікується наприкінці першого кварталу 2021 року.

Національна служба здоров’я днями заявила, що 123 млрд гривень, які передбачено виділити на охорону здоров’я згідно з проєктом державного бюджету на 2021 рік, не вистачить на повноцінну боротьбу з коронавірусом COVID-19. Зокрема, грошей не вистачить і на вакцинацію.

Згідно з опитуваннями, більш ніж половина українців не мають наміру вакцинуватися проти коронавірусу COVID-19, якщо вакцина буде платною.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов розповів, скільки може коштувати вакцина проти коронавірусу COVID-19, коли з’явиться в Україні. Він пояснив, що попередньо компанії-розробники вакцини називають ціну близько 37 доларів за дозу.