Про це заявив в.о. очільника Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України Ігор Кузін в ефірі каналу Україна 24.
За його словами, спочатку розпочнеться вакцинація груп ризику. Вже після цього будуть закуповувати вакцину для широкого доступу населення.
“Треба зауважити, що у нас велика кількість груп ризику. Ми розраховуємо, що широкий доступ вакцини, тобто поява в аптеках, відбудеться не раніше, ніж восени 2021 року. Це буде широкий доступ до вакцинації”, – сказав він.
У рамках міжнародного механізму COVAX Україна, як планується, має отримати безкоштовні вакцини проти COVID-19 обсягом, що приблизно дорівнює 20% загальної кількості населення країни, тобто близько 8 млн доз. Проте на кожну людину, що отримуватиме вакцину, треба дві дози. Тобто цього обсягу вистачить на 4 млн громадян.
- Міністр охорони здоров’я Максим Степанов підписав технічні документи для отримання Україною вакцин проти коронавірусу від ініціативи COVAX, яке очікується наприкінці першого кварталу 2021 року.
- Національна служба здоров’я днями заявила, що 123 млрд гривень, які передбачено виділити на охорону здоров’я згідно з проєктом державного бюджету на 2021 рік, не вистачить на повноцінну боротьбу з коронавірусом COVID-19. Зокрема, грошей не вистачить і на вакцинацію.
- Згідно з опитуваннями, більш ніж половина українців не мають наміру вакцинуватися проти коронавірусу COVID-19, якщо вакцина буде платною.
- Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов розповів, скільки може коштувати вакцина проти коронавірусу COVID-19, коли з’явиться в Україні. Він пояснив, що попередньо компанії-розробники вакцини називають ціну близько 37 доларів за дозу.
- Раніше повідомлялося, що у Міністерстві охорони здоров’я вважають за необхідне вакцинувати державним коштом усіх осіб з групи ризику. Це загалом близько 20 млн українців.
- Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, про які категорії громадян йдеться.