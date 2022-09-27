Франція та Німеччина постійно повторюють, що Європа повинна перестати сподіватись на підтримку Сполучених Штатів, однак все одно продовжують очікувати на допомогу США.

Про це йдеться у матеріалі Politico.

Через тридцять років після того, як балканські війни засвідчили нездатність Західної Європи впоратися з конфліктом на європейській землі, повномасштабне вторгнення Росії в Україну демонструє, як мало змінилося з того часу.

Коли у 1991 році Югославія почала розпадатися, міністру закордонних справ Люксембургу Жаку Поосу довелось зробити сумне оптимістичне зауваження: “Це час Європи, а не Америки”. Відтоді минули роки непростого самопошуку, чому Європа не змогла вистояти як військова сила.

Після того, як пост президента США обійняв Дональд Трамп (2017 – 2021 роки), гаслом якого було “Америка понад усе”, президент Франції Емманюель Макрон та на той час канцлерка Німеччини Ангела Меркель попередили, що Євросоюз більше не може сподіватись на США.

Макрон постійно говорить про створення в Європі власного порядку денного щодо безпеки континенту, але він, як і багато інших європейських політиків, обіцяє проводити політику європейської “стратегічної автономії”, яка передбачає суттєве зменшення військової залежності ЄС від США.

Проте з того часу, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну – найбільшу країну Європи – Німеччина та Франція знову покладались на військову підтримку США і, меншою мірою, на Велику Британію, щоб гарантувати демократію та свободу своєму близькому союзнику.

За даними Кільського інституту світової економіки, США пообіцяли надати Україні 25 мільярдів євро на військову підтримку, а Великобританія – 4 мільярди євро. Разом з тим, Німеччина пообіцяла 1,2 мільярда євро, поступаючись Польщі із 1,8 мільярда євро підтримки. Франція, своєю чергою, надала майже 233 мільйони євро, відстаючи у цьому списку від Естонії. Також Франція підготувала до війни 100 українських військових, тоді як Велика Британія – 5 000.

Такі розбіжності – це питання політичної волі, а не фінансових можливостей. Річний валовий внутрішній продукт ЄС становить 14 трильйонів євро, а сукупний оборонний бюджет становить 230 мільярдів євро. Однак Франція наголосила, що не хоче бути “співучасником” у війні та “принижувати” Росію, а канцлер Німеччини Олаф Шольц наголошує на небезпеці бути втягнутим у конфлікт.

Зараз вся увага зосереджена на тому, чи можуть у Парижі та Берліні змінити таку свою позицію і надіслати Україні танки Leopard 2 і Leclerc у той час, коли Україна благає про збільшення озброєння, оскільки президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії і планує відправити на війну проти України додатково щонайменше 300 000 осіб.

Різниця у витратах між США та західноєвропейськими державами викликає у лідерів ЄС запитання про те, що було б з Києвом, якби президент США Джо Байден був менш відкритим до широкомасштабного вторгнення Росії.

У промові цього місяця міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт визнала, що без допомоги Вашингтона ситуація була б важкою.

“Німеччина та європейці залежать від мирного порядку, який вони не можуть гарантувати самостійно”, — сказала Ламбрехт, додавши, що це особливо проблематично, оскільки Америка все більше звертає “основну увагу” на Тихий океан.

Вона зауважила, що Вашингтон, можливо, більше не зможе гарантувати оборону Європи у тому ж обсязі, як раніше.

“Висновок очевидний: ми, європейці, і, отже, особливо ми, німці, повинні зробити більше, щоб мати можливість достовірно продемонструвати таку військову силу, щоб інші держави навіть не думали нападати на нас”, – наголосила німецька міністерка.

Та чи послідують за цими словами дії, залишається незрозумілим. Критики Крістіне Ламбрехт відзначили, що колишній канцлер ФРН Ангела Меркель вже дійшла подібного висновку у 2017 році, заявивши на партійному мітингу в мюнхенському пивному наметі, що “ми, європейці, справді маємо взяти свою долю в свої руки”, — однак після такої заяви нічого не змінилось.

“Це явище, яке мучило європейську оборону протягом тривалого часу. Ще в 1990-х роках було сказано: не може бути так, щоб ми завжди залежали від американців”, — пригадала Клаудія Мейджор з Німецького інституту міжнародних справ і питань безпеки.

Вона додала, що це вказано у франко-британській декларації Сен-Мало 1998 року, яка стала відповіддю на невдачі під час Балканських воєн, у якій наголошувалося, що Європа “повинна мати здатність до автономних дій, підкріплену надійними військовими силами”.

Однак з того часу мало що сталось, оскільки Європа “не відчувала військової загрози та покладалась на США”, додала Мейджор.

Хоча вже давно було прийнято вважати, що ЄС не вдасться підвищити свою обороноздатність, доки він матиме 27 армій, які часто намагаються окремо виконувати ті самі завдання та розробляти власне обладнання, спроби об’єднати ресурси продовжують бути фатальними.

“Ми повинні узгодити наші дії, як тільки Німеччина стане другою військовою державою. Наші зусилля розрізнені, так багато втрат, тому що ми маємо так багато різних моделей танків, суден і винищувачів”, – сказала колишня міністерка Франція з питань Європи та депутатка Європарламенту Наталі Луазо.

Мало що так чітко символізує цю невдалу співпрацю та недовіру, аніж франко-німецько-іспанський проєкт винищувача FCAS.

FCAS, що розшифровується як Future Combat Air System, роками тонула у затримках і труднощах і зазнала нових невдач, навіть коли європейські уряди пообіцяли відновити свою прихильність обороні після війни в Україні. Перші зразки винищувача очікуються не раніше 2040 року через розбіжності між французами та німцями щодо керівництва спільним проєктом.

Французькі офіційні особи та експерти з питань оборони обурені нещодавнім рішенням Німеччини замінити так звану “ядерну частину” своїх військово-повітряних сил, яка, як передбачається, зможе скидати ядерні бомби США у разі війни з Росією, американськими F-35.

“У Німеччині не дуже чітка позиція. Деякі речі заспокоюють, інші тривожать. Франція не може по-справжньому спиратися на Німеччину в питаннях оборони, Пріоритетом Німеччини є не побудова європейської оборони, а відновлення її армії, яка розвалювалася. Вона хоче відновити свій статус хорошого учня НАТО”, – сказав П’єр Арош, європейський експерт з оборони аналітичного центру IRSEM, який підтримує міністерство оборони Франції.

Німецькі офіційні особи кажуть, що рішення щодо F-35 не змінює зобов’язань Берліна перед FCAS. Натомість вони стверджують, що це було зроблено лише тому, що потрібно було негайно купити нові літаки, тоді як FCAS ще далекий від роботи. Крім того, чиновники в Берліні стверджують, що Вашингтон не погодився б, щоб американські ядерні бомби перевозилися літаком, плани будівництва якого раніше не були надані розвідці США.

Німеччина, своєю чергою, звинуватила оборонну промисловість Франції в тому, що вона не допомагає, коли йдеться про військову співпрацю.

“В усьому, що ми обговорюємо, наприкінці має бути ясно, що до нас ставитимуться як до рівних. І що не може бути французьких промислових компаній, які хочуть обмежити доступ до певних знань. Ми повинні платити за це, але не отримуємо повний доступ до всіх даних? Цього не може бути”, — сказала Крістіне Ламбрехт у коментарі POLITICO.

Водночас Ламбрехт визнала, що для стимулювання спільних європейських оборонних проєктів Німеччина повинна відмовитися від своєї політики блокування експорту зброї від союзників, якщо ця зброя походить з Німеччини або спільно розроблена. Союзнику по НАТО Естонії, наприклад, було заборонено продавати зброю Україні незадовго до війни.

“Якщо я роблю такий проєкт разом зі своїми союзниками, які поділяють ті ж цінності, що й я, і якщо я – єдина країна, яка має іншу позицію щодо експорту, то ви повинні запитати себе, чи може це насправді бути перешкодою”, – сказала вона.

Брюссель намагається змусити європейські держави приєднатись до оборонних проєктів, однак прогрес поки що незначний.

У травні Європейська комісія запропонувала новий план координації військових витрат між країнами-членами ЄС. Ключовим питанням дискусії стало те, чи країни ЄС купують американське, чи європейське. Жозеп Боррель, головний дипломат ЄС, підкреслив, що Європа купує близько 60 відсотків свого комплекту з-за меж блоку, і закликав перейти до більшої кількості внутрішніх джерел.

Зараз цю пропозицію вивчають експерти з оборони в Раді Європи, і є надія, що вона потрапить на стіл міністрів оборони в листопаді, перш ніж потрапить до Європейського парламенту. Однак дипломати, які працюють над документами, не впевнені, що такий графік можливий, оскільки обговорення все ще перебуває на початковій стадії. Йдеться також про невеликі суми. Комісія пропонує 500 мільйонів євро протягом двох років на підтримку спільних закупівель зброї, що, на думку дипломатів, занадто мало для посилення європейського потенціалу.

Основні предмети розбрату включають правила для оборонних компаній, які отримують дочірні компанії з-за меж блоку або мають глобальні структури власності, а також використання високотехнологічних компонентів, що надходять з таких країн, як США чи Велика Британія. Дипломати кажуть, що Франція має більш суворий погляд на це порівняно, наприклад, з Італією чи Швецією.

Однак фундаментальне питання полягає в тому, що для того, щоб купувати європейське озброєння, країни-члени ЄС повинні спочатку переконатися, що вони купують найсучасніші продукти, створені за найкращими доступними технологіями.

“Ми не можемо купувати європейське лише заради того, щоб купувати к європейських галузей промисловості, це здається мені зрозумілим”, — сказав високопоставлений дипломат.

Часом здавалося, що гострота війни в Україні може нарешті змусити Францію та Німеччину зблизити погляди.

Минулого місяця Шольц окреслив своє бачення “сильнішого, більш суверенного геополітичного Європейського Союзу”. У Парижі заяву Шольца сприйняли як запізнілу відповідь на заклик Макрона у 2017 році до “стратегічної автономії”. Макрон сподівався відновити європейську оборонну політику та говорив про необхідність створення “спільних сил втручання, спільного оборонного бюджету та спільної доктрини дій”.

Але, крім дипломатичних тонкощів, ні Шольц, ні Макрон не змогли взяти на себе лідерство у війні. Франція та Німеччина програли Польщі та скандинавським і балтійським державам у спробі керувати європейським порядком денним.

Кілька французьких офіційних осіб заявили, що загальнодоступні цифри військової допомоги Парижа не відповідають дійсності, оскільки Франція не оприлюднила всю свою допомогу.

Якщо це справді так, то, за словами Філіпа Мазе-Сенсьє, експерта зі зв’язків з громадськістю Інституту Монтеня та глобального керівника відділу зв’язків з громадськістю в Hill+Knowlton Strategies, це рішення – замовчувати реальну кількість допомоги – мало зворотний ефект.

“Ми вирішили не грати в комунікаційну гру, але це означає, що Франція займає сьому позицію в міжнародному рейтингу, нарівні з Норвегією. Але ми не граємо в одній лізі з Норвегією. Не дивно, що ми нелегітимні, коли справа доходить до того, щоб очолити європейську оборону”, – сказав Мейз-Сенсьє.

Минулі спроби Макрона заявити про себе як посередника в конфлікті, просуваючи Францію як “балансуючу силу” щодо України, також викликали підозри щодо його довгострокових цілей. За словами Мейзе-Сенсьє, його рішення залишити відкритими лінії зв’язку з Кремлем і минулі заклики “не принижувати Росію” були висміяні в багатьох частинах ЄС.

“Франція втратила довіру через нашу позицію щодо України. Грубо кажучи, наші друзі в скандинавських країнах, країнах Балтії та Східної Європи відчувають себе розчарованими і навіть порівнюють це з відсутністю солідарності під час Другої світової війни”, — сказав Мазе-Сенсьє.