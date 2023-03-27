Генерал Віктор Муженко вважає, що після війни, коли суспільство отримає доступ до даних щодо ведення війни та дізнається правду такою, якою вона є, багато ілюзій і пантеонів героїв розвіються.

Про це генерал розповів в інтерв’ю “Фактам“.

“Ми тепер чуємо багато епітетів типу “легендарний”. Думаю, як тільки завершиться ця війна й історики отримують доступ до документів, розпоряджень, журналів бойових дій та змін оперативної обстановки (будемо сподіватися, що їх не знищать), багато цих легенд просто розсиплеться. Це життя”, – переконаний Віктор Муженко.

Як аналогічний приклад він навів книги Марка Солоніна – дослідника історії німецько-радянської війни. Зокрема, описаний там факт про те, що коли відкрили доступ до архівів (і то ще не до всіх), почала вимальовуватися зовсім інша картина, аніж та, що була створена пропагандою. А особливо для тих, хто розуміється на військовій справі або має до неї відношення.

Це є однією з причин, чому надмірний оптимізм деяких публічних осіб обурює генерала, адже потрібно розуміти, які можуть бути загрози, та як ми маємо воювати. А ставитися до противника зі зневагою – помилка. І саме тому, що РФ ставилася до нас зі зневагою перед повномасштабним вторгненням, вона не змогла захопити нашу державу в перші тижні після 24 лютого.

Для пояснення надмірної шкоди оптимізму у війні Муженко навів як приклад спогади одного командарма про Харківську операцію 1942 року:

“Одного дня їх викликали на пункт управління Південно-Західного фронту для того, щоб щось уточнити, поставити завдання, обговорити нюанси цієї операції. Він написав: “Я був вражений рівнем того оптимізму, який панував на цьому командному пункті. У нас на місці такого оптимізму не було”.

Критичною помилкою Віктор Муженко вважає можливість розриву між розумінням тих, хто знаходиться безпосередньо на полі бою, і тих, хто керує цим процесом із Києва:

“Я неодноразово підкреслював: з вікна Генерального штабу реальну картину не побачите. Треба бувати у військах. Коли є єдиний механізм, єдине розуміння, єдиний порив керівника й підлеглих, тоді буде успіх і буде Перемога. Якщо все розбалансовано, буде важко говорити про Перемогу. Так говорив Сунь Цзи”.

Бачення перемоги у Віктора Муженка є чітким – і це не лише вихід на міжнародно визнані кордони України:

“Коли будуть створені такі умови, щоб кожен наш громадянин відчував себе хазяїном на своїй землі. Коли можна буде планувати своє життя. Коли українська мова буде звучати на всій нашої території. Зараз в Києві все частіше чую українську. Дуже приємно, що нею розмовляють молоді люди й діти. Коли ми будемо виїжджати за кордон, розмовляти українською і відчувати, що до нас ставляться з великою повагою”.

Довідка: Генерал Віктор Муженко – український військовий, кандидат військових наук, начальник Генерального штабу ЗСУ – Головнокомандувач Збройних сил України з 3 липня 2014 до 21 травня 2019.