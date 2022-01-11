«Коли приходять росіяни, їм потім важко піти»: Жозеп Боррель не вірить, що «миротворці» покинуть Казахстан

Про це він сказав у інтерв’ю BBC Radio 4.
“Досвід показує, що коли приходять росіяни, їм потім важко піти”, – сказав Боррель.
Також дипломат зазначив, що військову інтервенцію РФ у Казахстані можна вважати ще одним прикладом зусиль Путіна, спрямованих на повернення колишнього СРСР.
Раніше схожу думку висловив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він заявив, що не розуміє, навіщо Казахстану була потрібна допомога ззовні для придушення протестів і зазначив, що “коли до вас додому приходить Росія, то потім часом буває складно добитися її відходу”.
До слова, Президент Казахстану Токаєв заявив, що “основну місію” контингенту Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) у Казахстані завершено, вивід військ розпочнеться за два дні.
- Нагадаємо, Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС діятиме рішуче у разі ескалації збройної агресії Росії проти України. При цьому ситуацію, котра загрожує усьому регіону він закликав обговорювати з усіма зацікавленими сторонами.
- Нагадаємо, Вашингтон вимагає пояснень від влади Казахстану щодо необхідності залучення військ ОДКБ для придушення заворушень внутрішнього характеру.
- Військам дали пряму вказівку стріляти по мітингувальниках. Тоді Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження, оскільки їм “довелося мати справу з озброєними та підготовленими бандитами, як місцевими, так іноземними”.
- Раніше у місті Талдикорган протестувальники знесли встановлений там пам’ятник експрезиденту Нурсултану Назарбаєву.
- 5 січня президент Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про запровадження надзвичайного стану в Мангістауській області та місті Алмати з 00:30 5 січня до 00:00 19 січня 2022 року.
- Пізніше президент Казахстану звернувся до ОДКБ по допомогу з придушенням протестів. Протестувальників він назвав “бандитами” та “терористами”, котрі пройшли “серйозну підготовку за кордоном”, а ситуацію у Казахстані – “зовнішньою загрозою”.
- У відповідь на звернення Токаєва, у Раді Організації Договору з колективної безпеки (ОДКБ) погодились надіслати до Казахстану російські війська та війська партнерів Кремля для придушення протестних виступів.
- Повідомляється про те, що у Казахстані за період протестів правоохоронці затримали 5,8 тисячі осіб. Серед них – багато іноземців.