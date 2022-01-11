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«Коли приходять росіяни, їм потім важко піти»: Жозеп Боррель не вірить, що «миротворці» покинуть Казахстан

Голава дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель вважає, що скеровані до Казахстану російські військові (ОДБК) можуть затриматись на території цієї країни.

Вівторок, 11 січня 2022, 15:29
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Про це він сказав у інтерв’ю BBC Radio 4.

“Досвід показує, що коли приходять росіяни, їм потім важко піти”, – сказав Боррель.

Також дипломат зазначив, що військову інтервенцію РФ у Казахстані можна вважати ще одним прикладом зусиль Путіна, спрямованих на повернення колишнього СРСР.

Раніше схожу думку висловив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він заявив, що не розуміє, навіщо Казахстану була потрібна допомога ззовні для придушення протестів і зазначив, що “коли до вас додому приходить Росія, то потім часом буває складно добитися її відходу”.

До слова, Президент Казахстану Токаєв заявив, що “основну місію” контингенту Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) у Казахстані завершено, вивід військ розпочнеться за два дні.

Теги: заява, росіяни, війська, Жозеп Боррель

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