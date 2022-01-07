Про це повідомляє “Укрінформ”. 

Блінкен наголосив, що у США дуже стурбовані надзвичайним станом у Казахстані, а також додав, що у четвер розмовляв з казахським міністром закордонних справ. 

Ми закликали владу реагувати належним чином, пропорційно”, — зазначив він й “підтвердив повну підтримку конституційних інституцій, а також абсолютну важливість поваги до прав людини, свободи ЗМІ, включно з відновленням Інтернету”.

У США зазначають важливість захисту прав протестувальників та засуджують насильство, “скоєне будь-ким, у тому числі спрямоване проти державних інституцій та уряду”, повідомив генеральний секретар. 

Мені здається, що казахська влада та уряд, безперечно, мають такі можливості. Тому незрозуміло, чому вони відчули потребу у будь-якій сторонній допомозі. Ми намагаємося дізнатися про це більше”, — зауважив він.