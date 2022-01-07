Обговорюючи ситуацію в Республіці Казахстан державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що один з уроків новітньої історії полягає в тому, що "коли росіяни опинилися у вашому домі, то іноді дуже важко змусити їх піти".

Про це повідомляє “Укрінформ”.

Блінкен наголосив, що у США дуже стурбовані надзвичайним станом у Казахстані, а також додав, що у четвер розмовляв з казахським міністром закордонних справ.

Ми закликали владу реагувати належним чином, пропорційно”, — зазначив він й “підтвердив повну підтримку конституційних інституцій, а також абсолютну важливість поваги до прав людини, свободи ЗМІ, включно з відновленням Інтернету”.

У США зазначають важливість захисту прав протестувальників та засуджують насильство, “скоєне будь-ким, у тому числі спрямоване проти державних інституцій та уряду”, повідомив генеральний секретар.