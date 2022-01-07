Про це повідомляє “Укрінформ”.
Блінкен наголосив, що у США дуже стурбовані надзвичайним станом у Казахстані, а також додав, що у четвер розмовляв з казахським міністром закордонних справ.
Ми закликали владу реагувати належним чином, пропорційно”, — зазначив він й “підтвердив повну підтримку конституційних інституцій, а також абсолютну важливість поваги до прав людини, свободи ЗМІ, включно з відновленням Інтернету”.
У США зазначають важливість захисту прав протестувальників та засуджують насильство, “скоєне будь-ким, у тому числі спрямоване проти державних інституцій та уряду”, повідомив генеральний секретар.
Мені здається, що казахська влада та уряд, безперечно, мають такі можливості. Тому незрозуміло, чому вони відчули потребу у будь-якій сторонній допомозі. Ми намагаємося дізнатися про це більше”, — зауважив він.
- Нагадаємо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв опублікував заяву з наполяганням на вбивстві протестувальників, яких неодноразово назвав “терористами”, при цьому додавши про відкритість країни для прямих іноземних інвестицій.
- Про перебіг подій у Казахстані читайте тут
- Раніше Сполучені Штати Америки спільно з Європейським Союзом намітили два шляхи впливу на Путіна: дипломатія та стримування з масштабними втратами для РФ у разі ескалації агресії. При цьому складність розв’язання питання полягає у небажанні Росії домовлятись.
- Також Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили шляхи деескалації військового нарощування Росії поблизу українських кордонів.