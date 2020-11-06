Другий тур місцевих виборів відбудеться у 14 територіальних громадах з кількістю виборців понад 75 тисяч в 11 регіонах України. Причиною повторного голосування стало те, що жоден із кандидатів на пост міського голови не набрав 50% голосів виборців.