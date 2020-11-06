Про це повідомили у пресслужбі Центральної виборчої комісії.

15 листопада другий тур виборів міського голови відбудеться у наступних містах:

  • Луцьк –  Ігор Поліщук (За майбутнє) проти Богдана Шиби (самовисуванець);
  • Краматорськ – чинний мер Андрій Панков (самовисуванець) проти Олександра Гончаренка (самовисуванець);
  • Одеса – чинний мер Геннадій Труханов (Довіряй ділам) проти Миколи Скорика (ОПЗЖ);
  • Суми – чинний мер Олександр Лисенко (Батьківщина) проти Вадима Акпєрова (ЄС);
  • Камʼянець-Подільський – Володимир Мельниченко (самовисуванець) проти Михайла Посітка (ВО Свобода);
  • Українка – Оксана Кирилюк (Слуга народу) проти Олександра Туренка (ЄС).

22 листопада другий тур виборів мера відбудеться у містах:

  • Дніпро –  чинний мер Борис Філатов проти Загіда Краснова (Громадська сила);
  • Кривий Ріг – чинний мер Юрій Вілкул (Опозиційний блок) проти Дмитра Шевчика (Слуга народу);
  • Миколаїв – Олександр Сєнкевич (Пропозиція) проти Владислава Чайки (ОПЗЖ);
  • Слов’янськ – Павло Придворов (ОПЗЖ) проти Вадима Ляха (Опозиційний блок);
  • Дрогобич – чинний мер Тарас Кучма проти Андрія Веселого (самовисуванець);
  • Ужгород – чинний мер Богдан Андріїв проти Віктора Щадея (Слуга народу);
  • Бровари – чинний мер Ігор Сапожко проти Дмитра Ратнікова (Слуга народу);
  • Полтава – Олександр Мамай (За майбутнє) проти Сергія Іващенка (Слуга народу);
  • Рівне – Віктор Шакирзян (Рівне разом) проти Олександра Третяка (ЄС);
  • Львів – чинний мер Андрій Садовий (Самопоміч) проти Олега Синютки (ЄС).

Цікаво, що у місті Українка Київської області назначено другий тур виборів, оскільки два кандидати отримали однакову кількість голосів.

  • Голові фіктивної дільничної виборчої комісії у селі Соснівка Конотопського району Сумської області оголосили про підозру. Слідчі встановили, що частина місцевих жителів не були згодні на приєднання їх села до Попівської об’єднаної територіальної громади, і вирішили самостійно організувати голосування за депутатів та голову Соснівської сільради.
  • Через пронумеровані бюлетені, що унеможливлює таємність голосування, партія “За майбутнє” просить ЦВК визнати місцеві вибори у Броварах недійсними та призначити нові.
  • Партія “Європейська Солідарність” – це єдина політична сила євроатлантичного напрямку, яка виборола перемогу в усіх областях України.