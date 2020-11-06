Про це повідомили у пресслужбі Центральної виборчої комісії.
15 листопада другий тур виборів міського голови відбудеться у наступних містах:
- Луцьк – Ігор Поліщук (За майбутнє) проти Богдана Шиби (самовисуванець);
- Краматорськ – чинний мер Андрій Панков (самовисуванець) проти Олександра Гончаренка (самовисуванець);
- Одеса – чинний мер Геннадій Труханов (Довіряй ділам) проти Миколи Скорика (ОПЗЖ);
- Суми – чинний мер Олександр Лисенко (Батьківщина) проти Вадима Акпєрова (ЄС);
- Камʼянець-Подільський – Володимир Мельниченко (самовисуванець) проти Михайла Посітка (ВО Свобода);
- Українка – Оксана Кирилюк (Слуга народу) проти Олександра Туренка (ЄС).
22 листопада другий тур виборів мера відбудеться у містах:
- Дніпро – чинний мер Борис Філатов проти Загіда Краснова (Громадська сила);
- Кривий Ріг – чинний мер Юрій Вілкул (Опозиційний блок) проти Дмитра Шевчика (Слуга народу);
- Миколаїв – Олександр Сєнкевич (Пропозиція) проти Владислава Чайки (ОПЗЖ);
- Слов’янськ – Павло Придворов (ОПЗЖ) проти Вадима Ляха (Опозиційний блок);
- Дрогобич – чинний мер Тарас Кучма проти Андрія Веселого (самовисуванець);
- Ужгород – чинний мер Богдан Андріїв проти Віктора Щадея (Слуга народу);
- Бровари – чинний мер Ігор Сапожко проти Дмитра Ратнікова (Слуга народу);
- Полтава – Олександр Мамай (За майбутнє) проти Сергія Іващенка (Слуга народу);
- Рівне – Віктор Шакирзян (Рівне разом) проти Олександра Третяка (ЄС);
- Львів – чинний мер Андрій Садовий (Самопоміч) проти Олега Синютки (ЄС).
Цікаво, що у місті Українка Київської області назначено другий тур виборів, оскільки два кандидати отримали однакову кількість голосів.
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- Партія “Європейська Солідарність” – це єдина політична сила євроатлантичного напрямку, яка виборола перемогу в усіх областях України.