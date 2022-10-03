Про це йдеться у дописі дипломата у Twitter.
Кислиця поставив риторичне запитання чи часом Маск не займається сантехнікою. Водночас нагадавши, що й політикою також, тож американський мільярдер не може розумітися на питаннях міжнародного права настільки, аби публікувати дописи з пропозиціями “мирного плану”, пропонуючи подарувати анексовані території та висловлювати свої міркування щодо нейтрального статусу держави.
“Тоді якого біса, чому він говорить про міжнародні відносини та внутрішнє право? До речі, хороший сантехнік кращий, ніж думка Маска про незаконно окуповані території іноземної держави”, – зазначив дипломат.
Американський винахідник та бізнесмен Ілон Маск вирішив поділитись своїм баченням “миру” в Україні, згідно з яким він допускає проведення референдумів під наглядом ООН, а передачу Криму назвав “помилкою Хрущова”. Частина підписників мільярдера не погодилась з формулюванням підприємця та розкритикували його за незнання історії.
Маск висловив припущення, що заради припинення агресивної війни на знищення Україна має відмовитися від Криму на користь РФ та свого шляху в НАТО. Про це йдеться у його дописі у Twitter, де він запропонував свій варіант “мирного плану” та надав можливість користувачам проголосувати “за” чи “проти”.
- У червні американський винахідник та підприємець Ілон Маск передав українській розвідці термінали Starlink, котрі “необхідні для спеціальних місій”.
- Представництво компанії “Starlink Ukraine” отримало ліцензію оператора. Це результат розвитку співпраці Міністерства цифрової трансформації України та голови компанії “SpaceX” Ілона Маска.
- Американський винахідник, підприємець Ілон Маск планує зробити соціальну мережу Twitter платною для окремих організацій та державних осіб чи структур. Водночас він пообіцяв не брати плату зі звичайних користувачів.
- Раніше Ілон Маск відповів очільнику Чечні Рамзану Кадирову, що готовий бити президента РФ Володимира Путіна “однією лівою”.