Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця зреагував на допис американського винахідника Ілона Маска щодо запропонованого "мирного плану" для України. Він зазначив, що наступного разу, коли йому знадобиться сантехнік, він зателефонує Маску.

Про це йдеться у дописі дипломата у Twitter.

Кислиця поставив риторичне запитання чи часом Маск не займається сантехнікою. Водночас нагадавши, що й політикою також, тож американський мільярдер не може розумітися на питаннях міжнародного права настільки, аби публікувати дописи з пропозиціями “мирного плану”, пропонуючи подарувати анексовані території та висловлювати свої міркування щодо нейтрального статусу держави.

“Тоді якого біса, чому він говорить про міжнародні відносини та внутрішнє право? До речі, хороший сантехнік кращий, ніж думка Маска про незаконно окуповані території іноземної держави”, – зазначив дипломат.

Американський винахідник та бізнесмен Ілон Маск вирішив поділитись своїм баченням “миру” в Україні, згідно з яким він допускає проведення референдумів під наглядом ООН, а передачу Криму назвав “помилкою Хрущова”. Частина підписників мільярдера не погодилась з формулюванням підприємця та розкритикували його за незнання історії.

Маск висловив припущення, що заради припинення агресивної війни на знищення Україна має відмовитися від Криму на користь РФ та свого шляху в НАТО. Про це йдеться у його дописі у Twitter, де він запропонував свій варіант “мирного плану” та надав можливість користувачам проголосувати “за” чи “проти”.