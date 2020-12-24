Компанія Jupe, яку заснували колишні працівники компаній Ілона Маска Tesla і SpaceX, створила та презентувала футуристичний капсульний намет. Розробники кажуть, що він ідеально підходить для життя на природі.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Вартість футуристичного намету – $17 500. Клієнти, які воліють оформити попереднє замовлення товару, мають заплатити $99.

Намет створений з вогнетривкого і вологонепроникного покриття. Підлога виконана з березового масиву. Висота капсули – 3 метри, а загальна площа – 10 кв.м.

Ба більше, капсула оснащена високошвидкісним wi-fi для найбільш комфортного перебування. Капсульне житло можна зібрати за кілька годин.