Про це йдеться у пресрелізі компанії.
Вартість футуристичного намету – $17 500. Клієнти, які воліють оформити попереднє замовлення товару, мають заплатити $99.
Намет створений з вогнетривкого і вологонепроникного покриття. Підлога виконана з березового масиву. Висота капсули – 3 метри, а загальна площа – 10 кв.м.
Ба більше, капсула оснащена високошвидкісним wi-fi для найбільш комфортного перебування. Капсульне житло можна зібрати за кілька годин.
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