14 липня чесько-американська бізнес-леді Івана Трамп, чий гучний шлюб із Дональдом Дж. Трампом у 1980-х роках зробив їх однією з квінтесенції владних пар Нью-Йорка тієї епохи, померла у своєму будинку на Манхеттені. Їй було 73.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Трамп повідомив про її смерть у заяві на консервативній платформі соціальних мереж Truth Social, яку він заснував. Інших подробиць не було надано.

“Мені дуже сумно повідомити всім тим, хто її любив, а їх багато, що Івана Трамп померла у своєму будинку в Нью-Йорку. Вона була чудовою, красивою та дивовижною жінкою, яка жила чудовим і натхненним життям. Її гордістю і радістю були троє її дітей: Дональд молодший, Іванка та Ерік. Вона так пишалася ними, як і ми всі так пишалися нею. Спочивай з миром, Іване!”, – написав він.

Івана Трамп привернула майже стільки ж уваги засобів масової інформації, скільки її чоловік. Хоча Трамп часто вихвалявся своєю винятковою майстерністю в бізнесі, Івана відіграла вирішальну роль у розбудові його імперії нерухомості, яка розпочалася незабаром після їхнього одруження в 1977 році.

Її часто описували як одержиму деталями та трудоголіком, вона працювала разом зі своїм чоловіком над кількома його ранніми знаковими проєктами, як-от розбудова Trump Tower на Манхеттені та Trump Taj Mahal Casino Resort в Атлантік-Сіті, штат Нью-Джерсі.

Вона була віце-президентом з дизайну інтер’єру в його компанії Trump Organisation і керувала одним із найцінніших його об’єктів, готелем “Плаза”, виховуючи трьох їхніх дітей.

Розлучення пари в 1990 році, частково викликане романом Трампа з Марлою Мейплз, на якій він пізніше одружився, забезпечило бульварну газету на кілька тижнів. У показаннях Івана Трамп звинуватила чоловіка в її зґвалтуванні, хоча пізніше вона зауважила, що мала на увазі це слово не буквально.

Розлучення зробило Івану Трамп кимось на зразок героїні для відкинутих дружин повсюди — вона навіть знялася в епізодичній ролі у фільмі 1996 року “Клуб перших дружин”.

Івана Трамп розробила лінії одягу, ювелірних виробів і косметичних засобів, які рекламувала через такі торгові точки, як Home Shopping Network і QVC. Вона також інвестувала в нерухомість усередині країни та в Європі. Окрмім цього, написала кілька книг, зокрема “Найкраще ще попереду: впоратися з розлученням і знову насолоджуватися життям” (1995) і, нещодавно, “Виховання Трампа” (2017) – мемуари про її шлюб з Дональдом Трампом.