26 травня, Joele Frank — колишня піар-компанія Twitter подала до суду на соцмережу на тлі, не сплати рахунків після того, як її придбав американський мільярдер та винахідник Ілон Маск.

Джерело: Reuters.

Піар-агенція Joele Frank почала працювати з Twitter ще в січні 2015 року.

Зазначається, що соцмережа винна компанії 830 498 доларів, включно з шістьма неоплаченими рахунками та витратами на позов до суду. Компанія ухвалила таке рішення пішла на цей крок, аби змусити Маска виплатити кошти після його відмови.

Наразі Twitter та адвокат Маска не надавали коментарів.

Багато орендодавців, продавців і консультантів подали до суду на Twitter через неоплачені рахунки, які Маск успадкував, коли купив компанію, перш ніж він запровадив серйозні скорочення витрат.

На Twitter також подали до суду троє колишніх керівників, у зокрема Параг Агравал, раніше усунений Маском з посади гендиректора, який стверджує, що компанія не виконала зобов’язань щодо відшкодування понад 1 мільйона доларів судових витрат.