Відповідні публікації з’явились на сторінках Юлії Мендель у Instagram та Facebook

У своєму Instagram-акаунті Юлія Мендель опублікувала відеоролик, у якому розповідає, що політика є “дзеркалом суспільства”, анонсує ряд запитань та закінчує звернення словами “приходь, поговоримо”.

Аналогічний допис також опубліковано на сторінці Мендель у Facebook. В обидва дописи додано інструкцію про те, як записатись на тренінг та застереження, що він є платним.

У гугл-формі, посилання на яку опублікувала Мендель, обіцяють “чіткі відповіді на конкретні питання”, однак точну дату проведення тренінгу не повідомляють, лише те, що він відбудеться “наприкінці вересня” і розрахований на 10-15 учасників.

Також у тих, хто заповнюватиме форму запитують, чи читали вони книгу Юлії Мендель “Кожен із нас президент” та звідки вони дізнались про тренінг.

В коментарях до допису у Facebook деякі користувачі пригадали, що раніше Юлія Мендель повідомляла, що працюватиме радницею очільника ОП Андрія Єрмака і запідозрили в цьому ознаки корупції. На що авторка допису заявила, що в неї “немає офіційної посади”.

В опублікованому в Instagram дописі коментатори були більш прихильними до авторки, однак слід зазначити, що можливість коментувати була обмежена для деяких користувачів.

Нагадаємо, напередодні офіційного звільнення стало відомо, що Юлія Мендель написала книгу про свою “роботу прессекретарем президента”, “деякі інсайди прийнятих рішень”, політику та “самоідентифікацію українців як нації”. Згодом Мендель опублікувала відео, в якому зачитала частину передмови до книги.

Колишня прессекретарка Зеленського представила фрагмент з неї під назвою “Українці не розуміють одне одного не через мову, а через небажання слухати, чути та сприймати”. Мендель зазначена в публікації як “експерт з комунікацій”.

Також Юлія Мендель приєдналася до команди проєкту “Велика деолігархізація” на телеканалах “Україна” та “Україна 24”, які належать Рінатові Ахметову. Останнього ексречниця президента відмовилася називати олігархом.

Посаду Юлії Мендель тепер обіймає журналіст та телеведучий Сергій Никифоров.