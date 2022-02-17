Головна опозиційна партія Німеччини вимагатиме негайного надання озброєння Україні — Мельник

Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив у Twitter.
За словами Мельника, 17 лютого Бундестаг проведе парламентські слухання щодо посилення підтримки Києва.
Основною метою слухань є радикальна зміна курсу ФРН щодо Кремля.
“Просто зараз Бундестаг проведе нові парламентські слухання для посилення підтримки України з метою радикальної зміни курсу німецького уряду щодо Кремля. Головна опозиційна партія ХДС/ХСС вимагатиме від Уряду негайно надати Києву оборонне озброєння”, – заявив посол.
‼️Breaking‼️
The Bundestag will now hold a debate on changing Germany’s course towards aggressive Russia & provide a stronger support for #Ukraine!
The main opposition party @cducsubt demands from the 🇩🇪Government to IMMEDIATELY supply Kyiv with defence WEAPONS ‼️
Danke @CDU 🙏🏻 pic.twitter.com/gPL2H8oZrm
— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) February 17, 2022
ХДС/ХСС наразі не входить до коаліції у Бундестазі та перебуває в опозиції до коаліції соціал-демократів, зелених та вільних демократів.
Нагадаємо, раніше на постачанні зброї Україні наполягав майбутній спадкоємець ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель у ХДС Фрідріх Мерц.
Водночас міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у грудні 2021 року заявила, що не підтримує постачання будь-якої зброї Україні, бо це “не приведе до деескалації конфлікту”.
- Нагадаємо, заступник голови фракції ХДС/ХСС у міжнародних справах Йоханн Вадефуль розкритикував блокування Німеччини постачання зброї Україні на тлі військової загрози з боку Російської Федерації.
- За даними штабу операції Об’єднаних сил (ООС), 17 лютого станом на 11:00 російські найманці на Донбасі 29 разів відкривали вогонь, обстрілюючи не тільки українських військових, а й населені пункти з мирними жителями.
- Раніше лінію зіткнення на Донбасі відвідала федеральна міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона приїхала, щоб побачити на власні очі наслідки українсько-російської війни, що триває з 2014 року.
- Окрім цього, міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс висловила побоювання, що атака Російської Федерації “не зупиниться на Україні”.