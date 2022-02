Головна опозиційна партія Німеччини вимагатиме негайного надання озброєння Україні — Мельник

Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив у Twitter.

За словами Мельника, 17 лютого Бундестаг проведе парламентські слухання щодо посилення підтримки Києва.

Основною метою слухань є радикальна зміна курсу ФРН щодо Кремля.

“Просто зараз Бундестаг проведе нові парламентські слухання для посилення підтримки України з метою радикальної зміни курсу німецького уряду щодо Кремля. Головна опозиційна партія ХДС/ХСС вимагатиме від Уряду негайно надати Києву оборонне озброєння”, – заявив посол.

The Bundestag will now hold a debate on changing Germany’s course towards aggressive Russia & provide a stronger support for #Ukraine!

The main opposition party @cducsubt demands from the 🇩🇪Government to IMMEDIATELY supply Kyiv with defence WEAPONS ‼️

Danke @CDU 🙏🏻 pic.twitter.com/gPL2H8oZrm

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) February 17, 2022

ХДС/ХСС наразі не входить до коаліції у Бундестазі та перебуває в опозиції до коаліції соціал-демократів, зелених та вільних демократів.

Нагадаємо, раніше на постачанні зброї Україні наполягав майбутній спадкоємець ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель у ХДС Фрідріх Мерц.

Водночас міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у грудні 2021 року заявила, що не підтримує постачання будь-якої зброї Україні, бо це “не приведе до деескалації конфлікту”.