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Головна опозиційна партія Німеччини вимагатиме негайного надання озброєння Україні — Мельник

Політична фракція Німеччини ХДС/ХСС виступить у Бундестазі за надання оборонного озброєння Україні на тлі нарощування військових сил Російською Федерацією.

Четвер, 17 лютого 2022, 17:49
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Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив у Twitter.

За словами Мельника, 17 лютого Бундестаг проведе парламентські слухання щодо посилення підтримки Києва.

Основною метою слухань є радикальна зміна курсу ФРН щодо Кремля.

“Просто зараз Бундестаг проведе нові парламентські слухання для посилення підтримки України з метою радикальної зміни курсу німецького уряду щодо Кремля. Головна опозиційна партія ХДС/ХСС вимагатиме від Уряду негайно надати Києву оборонне озброєння”, – заявив посол.

‼️Breaking‼️
The Bundestag will now hold a debate on changing Germany’s course towards aggressive Russia & provide a stronger support for #Ukraine!
The main opposition party @cducsubt demands from the 🇩🇪Government to IMMEDIATELY supply Kyiv with defence WEAPONS ‼️
Danke @CDU 🙏🏻 pic.twitter.com/gPL2H8oZrm

ХДС/ХСС наразі не входить до коаліції у Бундестазі та перебуває в опозиції до коаліції соціал-демократів, зелених та вільних демократів.

Нагадаємо, раніше на постачанні зброї Україні наполягав майбутній спадкоємець ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель у ХДС Фрідріх Мерц.

Водночас міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у грудні 2021 року заявила, що не підтримує постачання будь-якої зброї Україні, бо це “не приведе до  деескалації конфлікту”.

 

Теги: блок Меркель, Німеччина, озброєння України, підтримка України, Бундестаг

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