Про це він заявив в інтерв’ю BBC.

Він засудив та розкритикував позицію ФРН, зауваживши, що немає жодних раціональних підстав для вагань відносно важкого озброєння.

Расмуссен наголосив, що “вагання” Німеччини щодо надсилання танків в Україну “дозволили Путіну ескалувати війну без наслідків”.

Підхід до стримування російської агресії, за якого союзники поступово збільшували постачання зброї Україні, колишній глава НАТО назвав “бюрократичною стратегією”.

Former NATO secretary-general Anders Fogh Rasmussen tells #BBCWATO Germany’s “hesitation” on sending tanks to Ukraine has “allowed Putin to escalate the war without consequences”.

Full interview on Radio 4 at 1pm. pic.twitter.com/ndrhtKHXYX

— The World at One (@BBCWorldatOne) January 18, 2023