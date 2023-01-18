Колишній генеральний секретар НАТО та експрем'єр Данії Андерс Фог Расмуссен висловив переконання, що зволікання з надсиланням німецьких танків посприяли загостренню війни.

Про це він заявив в інтерв’ю BBC.

Він засудив та розкритикував позицію ФРН, зауваживши, що немає жодних раціональних підстав для вагань відносно важкого озброєння.

Расмуссен наголосив, що “вагання” Німеччини щодо надсилання танків в Україну “дозволили Путіну ескалувати війну без наслідків”.

Підхід до стримування російської агресії, за якого союзники поступово збільшували постачання зброї Україні, колишній глава НАТО назвав “бюрократичною стратегією”.

Former NATO secretary-general Anders Fogh Rasmussen tells #BBCWATO Germany’s “hesitation” on sending tanks to Ukraine has “allowed Putin to escalate the war without consequences”. Full interview on Radio 4 at 1pm. pic.twitter.com/ndrhtKHXYX — The World at One (@BBCWorldatOne) January 18, 2023

Окрім цього, він переконаний, що необхідно змусити Путіна перейти до оборони.

Аби допомогти Україні вигнати росіян з окупованих територій, потрібно постачити усе необхідне для цього озброєння, зазначив Расмуссен, зокрема й важкі ударні танки.

Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що постачання додаткового важкого озброєння Україні — найшвидший шлях до миру.

17 січня Німеччина заявила про небажання схвалювати постачання, якщо США не надішлють свої власні танки. Водночас під час телефонної розмови президент Сполучених Штатів Джо Байден обговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцем подальшу допомогу Україні на тлі триваючої агресії РФ.

Тоді як у Польщі розраховують, що європейські союзники нададуть Україні до 100 бойових танків.

Також у Reuters повідомили, що Україна наблизилася ще на крок до отримання парку сучасних бойових танків після того, як Німеччина, яка зазнала великого тиску Заходу, заявила, що це буде перший пункт порядку денного нового міністра оборони ФРН.

17 січня Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що підтримка, яку Вашингтон надає Києву, збільшується протягом війни, оскільки Сполучені Штати сповнені рішучості дати Україні “те, що їй потрібно для досягнення успіху на полі бою”.