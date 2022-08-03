Федеральний канцлер Німеччини у 1998-2005 роках Герхард Шредер під час свого візиту до Москви наприкінці липня зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час зустрічі вони обговорили питання щодо постачання газу.

Про це повідомляє американська телерадіокомпанія CNN з посиланням на заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

“Так, Шредер нещодавно був у Москві, і справді він мав особисту зустріч із президентом РФ Путіним”, – заявив Пєсков під час наради з журналістами.

За його словами, федеральний канцлер ФРН у 1998 – 2005 роках Герхард Шредер стурбований енергетичною кризою, яка розгортається у Європі та загальним станом справ з енергетикою. Герхард Шредер попросив Володимира Путіна пояснити ситуацію і бачення російської сторони щодо енергетичного питання.

Також Дмитро Пєсков додав, що Володимир Путін повідомив Герхарду Шредеру про те, що “Північний потік-2” готовий до експлуатації, проте наголосив на тому, що постачання газу до Європи скоротилися саме через санкції ЄС проти Росії.

“Ситуація з турбінами така: одну турбіну зняли й відправили на ремонт до Канади. Зараз вона знаходиться у Німеччині, але деякі документи відсутні. Путін пояснив Шредеру, що це за папери”, – розповів Пєсков. Також він додав, що німецька сторона попросила у “Газпрому” підтвердження того, що турбіна не перебуває під санкціями. Проте наразі цих документів немає.

За його словами, ще одна турбіна очікує ремонту від британської дочірньої компанії ремонтної компанії. Путін пояснив, що ця вкрай напружена й абсурдна ситуація породжена тими самими обмеженнями й санкціями, які ввели Європейський Союз та Велика Британія. За словами Пєскова, саме Шредер поставив питання про використання “Північного потоку-2”, якщо цього вимагатиме ситуація.

Пєсков зазначив, що Шредер запитав про те, чи можна використовувати “Північний потік-2” у кризовій ситуації. Натомість Путін відповів, що технологічно це можливо, адже проєкт готовий до негайного використання.