Американський генерал, колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес висловив думку стосовно факторів, які можуть призвести Росію до розпаду. Кремль вже зіткнувся з історичною кризою довіри, а водночас стає дедалі очевидним, що Україна переможе у війні, яку розв'язала Москва.

Про це повідомив Бен Ходжес у колонці The Telegraph.

Крах РФ буде поступовим, але пізніше перетворився на “стрімку, насильницьку та неконтрольовану подію”, зазначив Ходжес. Він наголосив, що Захід має бути готовим до такого сценарію, аби не зіткнутися з геополітичною нестабільністю, які після розпаду СРСР.

Три фактори на думку Бена Ходжеса

Американський генерал бачить як мінімум три чинники та запропонував готуватися до потенційного розпаду.

Першим фактором він бачить підрив внутрішньої довіри до російської армії. Традиційно ця “сила” виступала основою легітимності Кремля. У російсько-українській війні ЗС РФ були принижені, а чоловіки уникають мобілізації. Своєю чергою це посилює вербування серед етнічних меншин.

Другий чинник полягає в економічних труднощах. Санкційний тиск, втрати техніки та енергетичних ринків, на думку Ходжеса, стали надто руйнівними для РФ. Втрата покупців енергоносіїв незворотня тенденція для Москви.

“Малонаселеність” Росії стала третім фактором. Попри те, що терени РФ перевищують Велику Британію за площею у 70 разів — населення всього вдвічі більше. Будь-яке почуття національної ідентичності може швидко погіршитися, коли метрополія перебуває у слабкому становищі.

“Наприклад, як це відбуватиметься в країні зі значними запасами ядерної зброї? Кому дістанеться ядерна зброя? Як уникнути витоку зброї? Чи є великий внутрішній конфлікт неминучим, чи крах можна обмежити політичним контекстом?” — ставить питання американський генерал щодо подальших подій та можливого розвалу РФ.

Він впевнений, що Захід був нездатним підготуватися до краху СРСР. У результаті внутрішні заворушення, що послідували за ним, можливо, призвели до Путіна на головну посаду у Кремлі.