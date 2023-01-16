За словами норвезької поліції та російського журналіста, колишній командир російської приватної військової компанії "Вагнер" Андрій Медведєв утік до Норвегії та шукає притулку після перетину кордону цієї країни.

Про це інформує CNN.

В інтерв’ю російському журналісту Володимиру Осєчкіну, що допомагає росіянам втікати за кордон, Медведєв сказав, що побоюється за своє життя, після відмови відновити службу у “Вагнер”.

Він розповів, що відпрацювавши свій контракт і відмовившись укладати новий, боявся бути страченим, так само як Євген Нужин — “вагнерівець” вбитий кувалдою на камеру.

Нас просто кинули воювати, як гарматне м’ясо”, — сказав Медведєв керівнику правозахисної групи Gulagu.net.

Представник Служби поліцейської безпеки Норвегії Ейрік Веум підтвердив CNN, що зараз Медведєв перебуває в Норвегії у пошуку притулку.

Поки що це розслідування місцевої поліції, – зазначив Веум. Але Служба безпеки, як нам повідомили, звичайно, стежить за розслідуванням”.

Медведєв розповів, що перетнув кордон і підійшов до першого будинку, який знайшов, зауваживши, що йому “дивом” вдалося потрапити у країну.

Раніше він двічі намагався перетнути територію Фінляндії, але невдало. Голова ПВК “Вагнер” Євген Пригожин підтвердив, що Медведєв служив у його роті, і сказав, що його “треба було притягнути до відповідальності за спробу жорстокого поводження з полоненими”.

Своєю чергою, росіянин заперечував скоєння будь-яких злочинів в Україні.

Я підписав контракт із групою 6 липня 2022 року. Мене призначили командиром першого відділення 4-го взводу 7-го десантно-штурмового загону, – згадав він. Коли почали прибувати полонені, ситуація на “Вагнері” дійсно змінилася. Вони перестали ставитися до нас як до людей”.

Він стверджував, що полонених “розстрілювали за відмову воювати або за зраду”.

Я боюся за своє життя”, – заявив Медведєв.

Раніше засновник приватної військової компанії “Вагнер” та соратник Путіна Євген Пригожин зазначив, що вважає помилкою те, що російським опозиціонерам, котрі засуджують війну з Україною, дозволили виїхати з території РФ. На його переконання, з них “необхідно було сформувати штрафний батальон”.

Довідка. ПВК “Вагнер” — незаконне збройне формування, що комплектується найманцями. Створена 2013 року в Російській Федерації для участі у збройних конфліктах без залучення регулярних військ. Від 2022 року згадується також під назвою ПВК “Ліга”.

Брала участь у бойових діях, зокрема, на сході України з 2014 року та під час повномасштабної війни проти України на стороні РФ, у Сирії на боці союзника Росії, режиму Асада, у Судані. Учасники групи підозрюються в численних воєнних злочинах, у злочинах проти людяності тощо, зокрема на території України.

Тренувальна база ПВК Вагнера початково розташовувалася на хуторі Веселий у Ростовській області. У середині 2015 року її перенесено на хутір Молькін Горячеключевського району Краснодарського краю, поруч із загальновійськовим полігоном № 243 (військова частина 55485). 2015 року полігон було модернізовано і додатково оснащено. Поруч, окрім бази ПВК Вагнера, розташовані також 1-ша гвардійська ракетна бригада (військова частина 31853), 10-та окрема бригада спеціального призначення ГРУ міноборони (військова частина 51532). Офіційно ПВК Вагнера не платить за оренду землі і приміщень. Через появу у ЗМІ інформації про базу, керівництво розглядало можливість її перенесення до Таджикистану, Нагірного Карабаху чи Абхазії.