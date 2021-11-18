Про це повідомив чинний міський голова Віталій Кличко під час пленарного засідання Київської міської ради.

Піднявши тему захворюваності на COVID-19 у Києві, мер заявив:

“На сьогодні один із депутатів Київради Олександр Олександрович Омельченко знаходиться зараз у лікарні”.

Мер додав, що чоловік госпіталізований у досить непростому стані, враховуючи його вік і відсоток ураження легень. Віталій Кличко побажав Омельченку одужання та висловив сподівання скоро побачитися на засіданні. Додаткової інформації, коли саме, куди та в якому стані госпіталізували колишнього мера столиці, поки що немає.

Довідка: Олександру Омельченку 83 роки. Він був очільником КМДА і міським головою протягом майже 10 років (з травня 1996 по квітень 2006 року), з 2007 по 2012 рік був народним депутатом України. Починаючи з червня 2014 року — депутат Київської міської ради.