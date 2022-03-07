Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

Олександр Марченко пройшов Революцію Гідності на Майдані, допомагав Збройним силам та, зокрема, був бійцем 72-ї ОМБР імені Чорних Запорожців.

“В мене залишилися найтепліші згадки про його інтелігентність, мудрість, патріотизм. Плачу… Найщиріші співчуття родин і друзям. Вічна пам’ять пану Олександру… Помстимося вбивцям!” — зазначила генпрокурорка.

Олександру Марченко у січні виповнилося 57 років. Захисник народився у селі Рибчинці у Вінницькій області, але проживав у місті Біла Церква. Він був підприємцем та політичним діячем, народним депутатом VIII скликання. Чоловік у 2014 році під Красним Лучем зазнав поранення від обстрілу системою “Смерч”.