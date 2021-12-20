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Колишній очільник МЗС Леонід Кожара вийшов із СІЗО

Колишній міністр закордонних справ України (у 2012-2014 роках) Леонід Кожара вийшов із СІЗО під заставу. Його підозрюють у вбивстві екскерівника телеканалу "Інтер" Сергія Старицького.

Понеділок, 20 грудня 2021, 21:31

Про це написана дочка вбитого бізнесмена Катерина Старицька у Facebook.

Дочка Сергія Старицького повідомила, що Кожара вніс заставу та вийшов на свободу. Умови його домашнього арешту поки що невідомі.

Раніше, за словами Катерини Старицької, суд безпідставно знизив суму застави для Леоніда Кожари.

“І це відбувається при тому, що експертизами вже доведений факт убивства – і їх цілком достатньо. Більше мені немає чого додати в бік нашого правосуддя”, – зауважила дочка вбитого бізнесмена.

Вона нагадала, що скоро виповниться понад два роки після початку судового розгляду цієї справи.

“Апеляцію про це ні у нас (потерпілих), ні в прокурора не прийняли. А, і електронних браслетів у держави також немає”, – зауважила Катерина Старицька.

З власних джерел #Буквам відомо, що це дійсно сторінка вбитого екскерівника телеканалу “Інтер” Сергія Старицького.

Як відомо, 22 лютого з’явилася інформація, що під Києвом загинув підприємець, директор Atlantic Group Сергій Старицький. Поліція спочатку вважала його загибель самогубством, проте друзі цю інформацію спростовували.

Згодом Національна поліція перекваліфікувала кримінальну справу за фактом смерті Старицького з самогубства на умисне вбивство.

25 березня правоохоронці затримали Леоніда Кожару за підозрою в умисному вбивстві Старицького. Встановлено, що 21 лютого Кожара перебував за місцем проживання у своєму будинку в селі Чайки Київської області, спільно зі своєю дружиною Мариною Козерод і Старицьким. Вони вживали алкогольні напої – і в якийсь момент між Кожарою та Старицьким виник конфлікт, який переріс у бійку. Підозрюваний взяв пістолет і вдарив загиблого по потилиці. Після цього він вистрілив Старицькому в голову, від чого він помер на місці.

За даними слідства, між чоловіками на ґрунті раптових неприязних відносин виник конфлікт, який переріс у бійку. ”Підозрюваний узяв пістолет та завдав потерпілому один удар в область потилиці. Після чого здійснив постріл у голову потерпілого, від чого останній помер на місці події”, – повідомляли в пресслужбі прокуратури Київської області.

  • У березні Леоніду Кожарі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).
  • 27 березня Шевченківський районний суд Києва обрав Леоніду Кожарі запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в більш ніж 14 млн гривень.
  • У квітні дружині Леоніда Кожари Марині Козерод оголосили про підозру у справі щодо вбивства директора Atlantic Group Сергія Старицького. В ЗМІ писали, що вона може бути причетна до вбивства.
  • 23 грудня Київська обласна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари за фактом умисного вбивства.
Теги: Леонид Кожара, вбивство, Леонид Кожара, СИЗО

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