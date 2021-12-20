Колишній очільник МЗС Леонід Кожара вийшов із СІЗО

Колишній міністр закордонних справ України (у 2012-2014 роках) Леонід Кожара вийшов із СІЗО під заставу. Його підозрюють у вбивстві екскерівника телеканалу "Інтер" Сергія Старицького.

Про це написана дочка вбитого бізнесмена Катерина Старицька у Facebook.

Дочка Сергія Старицького повідомила, що Кожара вніс заставу та вийшов на свободу. Умови його домашнього арешту поки що невідомі.

Раніше, за словами Катерини Старицької, суд безпідставно знизив суму застави для Леоніда Кожари.

“І це відбувається при тому, що експертизами вже доведений факт убивства – і їх цілком достатньо. Більше мені немає чого додати в бік нашого правосуддя”, – зауважила дочка вбитого бізнесмена.

Вона нагадала, що скоро виповниться понад два роки після початку судового розгляду цієї справи.

“Апеляцію про це ні у нас (потерпілих), ні в прокурора не прийняли. А, і електронних браслетів у держави також немає”, – зауважила Катерина Старицька.

З власних джерел #Буквам відомо, що це дійсно сторінка вбитого екскерівника телеканалу “Інтер” Сергія Старицького.