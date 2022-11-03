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Колишній офіцер корвета «Тернопіль» сьогодні скеровує ракети з корабля РФ на міста України – ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому командиру ракетно-артилерійської бойової частини протичовнового корвета "Тернопіль", який у 2014 році під час окупації Криму перейшов на бік ворога. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі за звинуваченнями у державній зраді.

Четвер, 3 листопада 2022, 21:42
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Про це інформує пресслужба ДБР.

Після захоплення російськими окупантами військової частини у Севастополі командир відмовився передислокуватись до Одеси й присягнув на вірність російському агресору.

Нині зрадник воює проти України у складі збройних сил РФ на посаді командира бойової частини великого десантного корабля “Цезар Куніков”. В обов’язки зрадника входить ввід даних для запуску ракет для обстрілу українських мирних міст.

Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та заочно повідомили  колишньому українському військовому підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

  • Колишній офіцер корвета «Тернопіль» сьогодні скеровує ракети з корабля РФ на міста України – ДБР

  • Колишній офіцер корвета «Тернопіль» сьогодні скеровує ракети з корабля РФ на міста України – ДБР

Колишній офіцер корвета «Тернопіль» сьогодні скеровує ракети з корабля РФ на міста України – ДБР // 2 фото

Слідчі ДБР не вказують імені підозрюваного, проте на фотографії з російської газети, доданій до повідомлення на сайті, мовиться про колишнього українського військового Павла Коробкова.

Довідка. Корвет “Тернопіль” – корвет проєкту 1124М багатоцільовий корабель прибережної дії Військово-Морських Сил України. Найновіший корвет ВМС України. Був спущений на воду 15 березня 2002 року. Під час вторгнення РФ до Криму був захоплений російськими військами 20 березня 2014 року, водночас більшість екіпажу залишилася вірна присязі.

Теги: військові з Криму, ДБР, зрадники, корвет "Тернопіль", обстріли

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