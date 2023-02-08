Колишній лейтенант Костянтин Єфремов сказав, що був свідком того, як заступник командира катував військовополонених і погрожував їм сексуальним насильством. Також він додав, що ніхто не наважувався виступити проти офіцера через страх стати його жертвою.

Про це сповіщає CNN.

За словами Єфремова, заступник командира міг застрелити будь-кого, хто сказав, що він не згодний з такими методами. Також колишній лейтенант додав, що особисто був свідком допитів трьох українських військовополонених.

“Крім того, він був безперервно п’яний і їздив по сусідніх селах, де були інші військовополонені. Наскільки я знаю, у полоні було ще близько 20 українських військових”, – прокоментував Єфремов.

Зазначено, що Єфремов є російським офіцером, який відкрито говорить про те, що бачив в Україні. Тепер колишній офіцер сподівається, що Сполучені Штати нададуть йому притулок після того, як він втік з Росії минулого місяця. Причиною стала відмова чоловіка повернутися в Україну та надалі виконувати накази керівництва Росії.

“Я прошу вибачення в українського народу, що я прийшов на його землю зі зброєю в руках”, – сказав він.

Наголошено, що зізнання Єфремова відбулося після заяви колишнім найманцем ПВК “Вагнер” Андрієм Медведєвим про те, що жорстокість, свідком якої він був в Україні, підштовхнула його до дезертирства. За словами чоловіка, неохочих новобранців і в’язнів розстріляли на очах у новачків “Вагнер”.

Зізнання колишніх російських армійців прозвучали на тлі зростаючих закликів України та міжнародної спільноти притягнути Москву до відповідальності за військові злочини, скоєні під час її майже річного вторгнення до сусіда.