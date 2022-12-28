95-річний колишній Папа Римський Бенедикт XVI, який у 2013 році став першим понтифіком за 600 років, котрий добровільно зрікся престолу, нині дуже хворий.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву чинного Папи Римського Франциска.

“Я хотів би попросити всіх вас про особливу молитву за Папу-емерита Бенедикта, який у тиші підтримує церкву. Згадаймо його. Він дуже хворий, просимо Господа, щоб він утішив та підтримував його в цьому свідченні любові до Церкви до кінця”, – сказав Франциск у несподіваному повідомленні наприкінці щотижневої загальної аудієнції.

Раніше від Ватикану не було жодних коментарів щодо стану здоров’я Бенедикта XVI. Зокрема, в його резиденції не відповідали на телефонні дзвінки.

Агенція пише, що ще кілька тижнів тому ті, хто бачив Бенедикта XVI, казали, що його тіло було дуже слабким, але його розум був гострим.

Одну з останніх відомих фотографій Бенедикта XVI було зроблено 1 грудня, коли він зустрічався з лауреатами премії для теологів.