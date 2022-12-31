Про це повідомляє Vatican News.
У повідомленні мовиться, що колишнього понтифіка не стало сьогодні о 9:34 у монастирі Mater Ecclesiae у Ватикані.
“Додаткову інформацію буде надано якомога швидше”, – йдеться у заяві.
ДОВІДКА: Папа Римський Бенедикт XVI обіймав апостольський престол з 2005 по 2013.
Через погіршення здоров’я понтифік сам зрікся престолу. Останні роки Бенедикт жив у маленькому монастирі Mater Ecclesiae у Ватиканських садах.
Цього тижня з’явилась інформація про погіршення сану його здоров’я.
- Колишній Папа Бенедикт XVI став фігурантом справ щодо чотирьох випадків сексуального насильства над дітьми, коли він був архієпископом Мюнхена.