Сьогодні, 31 грудня, на 96-му році життя у резиденції у Ватикані помер колишній Папа Римський Бенедикт XVI.

Про це повідомляє Vatican News.

У повідомленні мовиться, що колишнього понтифіка не стало сьогодні о 9:34 у монастирі Mater Ecclesiae у Ватикані.

“Додаткову інформацію буде надано якомога швидше”, – йдеться у заяві.

ДОВІДКА: Папа Римський Бенедикт XVI обіймав апостольський престол з 2005 по 2013.

Через погіршення здоров’я понтифік сам зрікся престолу. Останні роки Бенедикт жив у маленькому монастирі Mater Ecclesiae у Ватиканських садах.

Цього тижня з’явилась інформація про погіршення сану його здоров’я.