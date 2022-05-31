Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.
У повідомленні йдеться, що в березні 2022 року колишній поліціянт із Луганська вступив до лав незаконного збройного формування “ЛНР”, котре контролюється Росією. У березні-квітні підозрюваний перебував у селі Цупівка Харківського району. На той час територія була окупована країною-агресоркою.
Наголошується, що колишній поліціянт на території місцевої школи проводив допити із залякуванням та катуванням чотирьох цивільних.
Наразі експоліціянтові заочно повідомлено про підозру за фактом добровільної участі в збройних формуваннях держави-агресора та надання таким формуванням допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ.
Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Харківській області.
- Раніше повідомлялося, що українські журналісти ідентифікували понад 50 російських військових, які причетні до геноциду на Київщині.
- Також було затримано мешканця Кривого Рогу, який співпрацював зі ЗС РФ під час окупації Бучі.