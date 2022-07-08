Експрем'єр-міністр Японії та лідер Ліберально-демократичної партії Сіндзо Абе помер у лікарні після того, як сьогодні вранці на нього скоїли замах.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters з посиланням на японського мовника NHK та японське інформаційне агентство Kyodo.

67-річний колишній японський прем’єр помер у лікарні після скоєного на нього замаху.

Під час публічного передвиборчого виступу у місті Нара, невідомий чоловік двічі вистрелив у Абе.

За даними поліції, у політика вистрелив 41-річний місцевий мешканець. Після двох пострілів Сіндзо Абе упав стікаючи кров’ю.

Підозрюваного затримали на місці події. За даними джерел у японському уряді, підозрюваний раніше служив у Морських силах самооборони.

У поліції також наголосили, що політична діяльність Сіндзо Абе не була причиною замаху на нього.

Зазначається, що Сіндзо Абе отримав поранення у шию та груди.

Репортер Kyodo News, який був присутнім на виступі Абе, розповів, що бачив, як підозрюваний мовчки підійшов до експрем’єра та стояв поблизу нього декілька хвилин. Потім двічі вистрелив.

Натовп почав кричати, а через декілька секунд Сіндзо Абе впав на землю. Чоловіка, який стріляв, одразу ж затримали.

ДОВІДКА: Сіндзо Абе народився у відомій політичній родині. Його батько – Сінтаро Абе – був міністром закордонних справ Японії. Свого часу Сіндзо Абе працював секретарем у свого батька.

З 2006 по 2007 рік Сіндзо Абе обіймав пост прем’єр-міністра Японії. Удруге він став главою уряду вже у 2012 році. Пропрацювавши на посаді прем’єра майже 8 років, Абе подав у відставку через проблеми зі здоров’ям. Він став єдиним прем’єром Японії, який так довго обіймав посаду очільника уряду.