Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що якби й досі був головою уряду, то "не домагався б" зустрічі з Володимиром Зеленським, оскільки він звинувачує президента України у війні з Росією.

Про це сповіщає Reuters.

Повідомляється, що 86-річний Берлусконі часто “вихвалявся” своєю дружбою з президентом Росії Володимиром Путіним до вторгнення РФ в Україну. Минулого року він сказав, що Путіна “штовхнули” у війну і він хоче поставити “порядних людей” керувати Києвом.

Зазначено, що Берлусконі, лідер консервативної партії “Forza Italia”, яка входить до правлячої коаліції країни, виступив після того, як прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні звинуватила Францію в тому, що вона ставить під загрозу єдність ЄС щодо України. Приводом стала організована в Парижі франко-німецька вечеря з Зеленським, на якій не брали участь інші європейські союзники.

Берлусконі заявив, що якби Зеленський припинив напади на дві “сепаратистські республіки” Донбасу, війни б не було. “Тому я оцінюю, дуже, дуже негативно, поведінку цього пана”, – додав він.

Натомість в офісі Мелоні заявили, що підтримка італійським урядом України є “твердою та переконаною, як чітко зазначено в програмі та підтверджено всіма парламентськими голосуваннями більшості, що підтримує виконавчу владу”.

Крім того, Берлусконі також закликав Сполучені Штати чинити тиск на Зеленського та погрожувати припинити надсилання зброї Україні, а також пообіцяв масштабну програму допомоги, якщо вона погодиться на негайне припинення вогню.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, також член “Forza Italia”, заявив у Twitter, що партія “завжди виступала за незалежність України, на боці Європи, НАТО та Заходу”.