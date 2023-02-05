Колишній прем’єр-міністр Ізраїлю, який недовго був посередником на початку війни Росії з Україною, каже, що отримав від російського президента Володимира Путіна обіцянку не вбивати свого українського колегу Володимира Зеленського.

Про це сповіщає The Guardian.

Колишній прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт виконував роль посередника у перші тижні війни, ставши одним із небагатьох західних лідерів, які зустрілися з президентом Володимиром Путіним під час поїздки до Москви минулого березня.

Хоча посередницькі зусилля Беннетта, здається, мало допомогли припинити кровопролиття, яке триває до сьогодні, його зауваження в інтерв’ю проливають світло на дипломатію та невідкладні зусилля, які вживалися для якнайшвидшого розв’язання конфлікту.

Беннет повідомив, що запитав Путіна, чи збирався він убити президента України Володимира Зеленського.

“Я запитав: “Ви плануєте вбити Зеленського?” Він сказав: “Я не буду його вбивати”. Тоді я сказав йому: “Я повинен розуміти, що Ви даєте мені слово”. Він відповів: “Я не збираюся вбивати Зеленського”, – пишуть ЗМІ.

Також додається, що Беннетт сказав, що потім подзвонив президенту України, щоб повідомити про обіцянку Путіна. Зеленський, своєю чергою, запитав чи колишній прем’єр-міністр впевнений, на що той відповів: “100% він Вас не вб’є”.