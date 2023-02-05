Про це сповіщає The Guardian.
Колишній прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт виконував роль посередника у перші тижні війни, ставши одним із небагатьох західних лідерів, які зустрілися з президентом Володимиром Путіним під час поїздки до Москви минулого березня.
Хоча посередницькі зусилля Беннетта, здається, мало допомогли припинити кровопролиття, яке триває до сьогодні, його зауваження в інтерв’ю проливають світло на дипломатію та невідкладні зусилля, які вживалися для якнайшвидшого розв’язання конфлікту.
Беннет повідомив, що запитав Путіна, чи збирався він убити президента України Володимира Зеленського.
“Я запитав: “Ви плануєте вбити Зеленського?” Він сказав: “Я не буду його вбивати”. Тоді я сказав йому: “Я повинен розуміти, що Ви даєте мені слово”. Він відповів: “Я не збираюся вбивати Зеленського”, – пишуть ЗМІ.
Також додається, що Беннетт сказав, що потім подзвонив президенту України, щоб повідомити про обіцянку Путіна. Зеленський, своєю чергою, запитав чи колишній прем’єр-міністр впевнений, на що той відповів: “100% він Вас не вб’є”.
- Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Росії “знову” загрожують німецькі танки, як це було під час Другої світової війни, попередивши, що Москва готова відповісти на агресію із заходу.
- Напередодні в українській розвідці заявили, що президент РФ Володимир Путін начебто віддав наказ про повне захоплення Донецької та Луганської областей до березня 2023 року. Водночас аналітики Інституту вивчення війни вважають, окупувати два українських регіони протягом місяця військам РФ не вдасться.