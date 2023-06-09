Сьогодні, 9 червня, Борис Джонсон оголосив, що йде з посади члена парламенту, що пов’язано зі скандалом через вечірку під час ковідних обмежень.

Джерело: The Guardian

Бориса Джонсона звинувачують у введенні в оману Палату громад. Він твердив, що дотримувався всіх правил, що стосуються COVID-19.

Колишній прем’єр отримав лист від комітету парламенту з привілеїв, в якому чітко зазначалося, що вони мають намір використати судову справу для його вигнання з посади. Але Джонсон прийняв рішення відступити за власним бажанням.

“Їхня мета від самого початку полягала в тому, щоб звинуватити мене незалежно від фактів”, – вважає Джонсон.

Його відставка призведе до негайних виборів у його виборчому окрузі Аксбрідж і Південний Райсліп.

Борис Джонсон також сказав: “Дуже сумно залишати парламент — принаймні зараз”.