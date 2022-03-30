Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон заявив, що президент Росії Володимир Путін є "фактично воєнним злочинцем". Він підкреслив, що Велика Британія "повинна зробити свій внесок в економічному плані, так само як українські Збройні Сили роблять свій внесок у військовому плані".

Про це він розповів в інтерв’ю американському телеканалу CNN.

Кемерон закликав США, Велику Британію, європейські країни та інші країни не відвідувати майбутній саміт G20 у листопаді на Балі (Індонезія), якщо Путіна запросять, і він зможе взяти участь.

“Знаєте, немислимо, щоб американський президент мав сидіти поруч із кимось, хто фактично є воєнним злочинцем. Хто без розбору бомбить і обстрілює мирних жителів, їхні будинки, школи та лікарні. Це має бути немислимим”, – сказав він Джону Берману з CNN.

Кемерон наголосив, що Велика Британія має зробити “все, що може”, щоб допомогти Україні, окрім військових дій, включаючи посилення тиску на Росію за допомогою санкцій.

“Ми також повинні визнати, що, хоча ми не можемо ввести власні війська і не можемо керувати забороненою для польотів зоною, побоюючись розширити конфлікт, ми повинні зробити все, що в наших силах”, — заявив Кемерон.

Кемерон також детально розповів про два випадки під час свого перебування на посаді, коли він вважав, що президент Путін “відверто брехав”. Він сказав, що міжнародне співтовариство має “судити [Росію] за їхніми вчинками. Не вірте їхнім словам”.

“Я пам’ятаю, як він брехав про відсутність російських військ на Донбасі у 2014 році, – сказав Кемерон. – Іншим приводом була доля малайзійського авіалайнера MH17, який було збито над Україною”.