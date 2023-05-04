Про це ексглава уряду РФ зазначив у розмові зі SkyNews.

Касьянов зауважив, що Росія влаштувала атаку, аби заохотити більше осіб приєднатися до армії країни.

“Це потрібно Путіну перед Днем Перемоги (9 травня – ред.),” – пояснив він.

Касьянов залишив Росію минулого року і нині критикує дії Кремля проти України. За його словами, цікаво, що Москва готова звинуватити Україну в імовірній атаці безпілотників, оскільки це було визнанням того, що українські безпілотники можуть долітати аж до Кремля.

Він також попередив, що найближчими днями від Москви варто “очікувати чогось більшого”, наприклад, чергової провокації.

Зауважимо, в Інституті вивчення війни зазначили, що РФ, ймовірно, сама організувала цю атаку для внутрішньої аудиторії, з метою створити умови ширшої мобілізації.

Раніше у CNN заявили, що Кремль не надав доказів, які б підтверджували заяву російського уряду про те, що Україна нібито здійснила замах на життя президента Володимира Путіна за допомогою безпілотників.

3 травня сенатор США Марк Ворнер, голова Комітету з розвідки Сенату США, заявив, що “наразі немає жодних ознак” того, що Україна стоїть за ймовірним ударом безпілотника по Кремлю.

Президент України Володимир Зеленський також заперечив причетність до атаки дронів.

Своєю чергою, речник Повітряних сил Юрій Ігнат висловив особисту думку щодо нібито нічної атаки безпілотника на Кремль. Він припустив, що у такий спосіб росіяни готуються до провокацій на території РФ.

Тоді як міністр оборони України відповів, що Києву не потрібно нападати на російського лідера, адже його долю вирішуватиме Міжнародний кримінальний суд.

Водночас глави міністерств закордонних справ Литви та Латвії Габріелюс Ландсбергіс та Едгарс Рінкевичс висміяли заяви Кремля щодо нібито атаки безпілотників у Москві.

Зауважимо, прокремлівські видання заявили, що у ніч на 3 травня з боку України намагалися завдати удару безпілотниками по Кремлю. Після цього у Москві заборонили використовувати БпЛА громадянам, які не мають дозволу від влади.