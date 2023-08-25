Давід Сакварелідзе заступник генерального прокурора України (з 16 лютого 2015 до 29 березня 2016) та за сумісництвом прокурор Одеської області (з 16 вересня 2015 до 29 березня 2016).
Опублікував у соцмережах селфі в окулярах Cartier за 920€.
російсько-українська війна
Давід Сакварелідзе заступник генерального прокурора України (з 16 лютого 2015 до 29 березня 2016) та за сумісництвом прокурор Одеської області (з 16 вересня 2015 до 29 березня 2016).
Опублікував у соцмережах селфі в окулярах Cartier за 920€.