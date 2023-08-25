Давід Сакварелідзе заступник генерального прокурора України (з 16 лютого 2015 до 29 березня 2016) та за сумісництвом прокурор Одеської області (з 16 вересня 2015 до 29 березня 2016).

Опублікував у соцмережах селфі в окулярах Cartier за 920€.