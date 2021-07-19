Народний депутат Євген Шевченко, якого нещодавно виключили з фракції “Слуга народу”, знову поїхав у Білорусь, щоб заспівати для невизнаного президента Олександра Лукашенка.

Про це повідомляють #Букви.

17 липня Шевченко опублікував коротке відео з Вітебська, у якому показав нічне життя міста. За його словами, навколо багато людей, автомобілів та начебто нема й натяку на диктаторський режим.

“Ну, такий собі диктаторський режим, я хочу сказати. Всі щасливі, веселі. Чого ми ж з ними посварилися? Га, депутати?”, – заявив Шевченко.

Пам‘ятаєте нардепа Шевченка, який навіть для «слуг» виявився «трохи ту мач»? Він знову проїхав до свого друзяки пана Лукашенка і розповідає, що в Білорусі все чудово 💕 В цей же час на європейських кордонах з Білоруссю намагаються справитись з потоком біженців… pic.twitter.com/jo75DQyOy3 — Букви (@Bykvu) July 19, 2021

Однак основна мета візиту Шевченка у Білорусь полягала в іншому. Під час чергової поїздки у Білорусь нардеп вирішив продемонструвати свої вокальні дані на фестивалі “Слов’янський базар”, що знаходиться під патронатом Лукашенка.

Нардеп з’явився на сцені фестивалю, який бойкотували усі відомі українські артисти, й разом з колегою заспівав пісню “Четыре времени года” (“Чотири пори року”, – ред.). До речі, Шевченко ще й композитор цієї пісні.



Після виконання Шевченко виголосив емоційну промову, у якій подякував своєму “другові Лукашенку” та організаторам, які “зберігають традиції”.

“Я хочу щиро подякувати своєму другові Олександру Григоровичу Лукашенку, організаторам цього прекрасного свята та всьому білоруському народу за те, що ви справжні, щирі та чесні, і за те, що ви продовжуєте цю традицію. “Слов’янський базар” – це місце, де наші народи об’єднані спільним. Це пісня, це музика і це наша спільна культура”, – заявив Шевченко.



Як відомо, наприкінці травня із фракції “Слуги народу” виключили народного депутата Євгенія Шевченка. Відповідне рішення було ухвалено більшістю голосів.

Цьому передувала поїздка Шевченка до невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Згодом Євгеній Шевченко підтримав затримання у Мінську колишнього головного редактора опозиційного білоруського Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. На своїй сторінці у Facebook нардеп виклав фото своєї нещодавньої зустрічі з Лукашенком з підписом “Бацька вам, не Янукович!”.