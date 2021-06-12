Про це повідомляє Bloomberg.
За даними агентства, Кранц буде розвивати безпілотні електрокари Apple. До цього чоловік 30 років пропрацював у BMW. За цей час він збудував блискучу кар’єру, обійнявши посаду старшого віцепрезидента групи розробників електрокара i3 і гібрида i8. Після звільнення з BMW він став гендиректором безпілотних електромобілів Canoo.
Bloomberg називає Кранца “одним з найзначніших кадрів Apple у сфері автомобілів”. Це свідчить про те, що виробник iPhone рішуче взявся за створення безпілотного електромобіля.
Наразі керівником проєкту електрокарів Apple є колишній топменеджер Tesla Дуг Філд. Саме перед ним звітуватиме про свою роботу Кранц. Apple підтвердила працевлаштування Кранца.
- Раніше повідомлялося, що Apple шукає постачальника батарей для свого виробництва власних електрокарів. Зазначається, що наразі компанія веде переговори з китайськими постачальниками батарей CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) і BYD.