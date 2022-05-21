Про це повідомила кореспондентка Радіо Свобода.

Згідно з інформацією видання, суд ухвалив рішення стягнути з Росії та акціонерного товариства “Міжнародний резервний банк” (колишній “Сбербанк”) один мільйон гривень компенсації моральної шкоди на користь Володимира Фоміцького. Журналісти зазначили, що рішення вже набуло чинності, позивач отримав на руки відповідний документ, а термін апеляції сплинув.

Адвокат колишнього бійця Дмитро Чернеш у коментарі “Радіо Свобода” розповів, що вони з Володимиром вирішили позиватися до держави Російської Федерації в особі її посольства в Україні та до російського банку, який може виплатити кошти. За його словами, судовий розгляд тривав майже два роки.

“Тепер будем реалізовувати рішення суду на практиці. Виконавчі органи мають забезпечити виконання цього рішення, де б ці гроші не лежали, навіть по світу. Механізмів цілком достатньо. Тепер цим же шляхом може йти будь-який громадянин України, який постраждав від агресії Росії”, – зауважив Дмитро Чернеш.

ДОВІДКА. Володимир Фоміцький — учасник бойових дій на Донбасі з Кривого Рогу, доброволець батальйону “Кривбас”. Він розповів, що російські силовики взяли його в полон при виході з “Іловайського котла” 2014 року. Він пробув у заручниках російських гібридних сил 10 днів. Після звільнення Володимира Фоміцького визнали непридатним до військової служби.

Також позов до держави-агресора він спрямував до Європейського суду з прав людини.