Колишній заступник міністра освіти Ігор Гарбарук, який потрапив у скандал через фото у міській раді Львова, на якому його супутниця була у відвертій сукні, пояснив, чому вирішив звільнитися.

Про це Ігор Гарбарук написав на сторінці у Facebook.

Сьогодні колишній заступник міністра освіти отримав трудову книжку та наказ про звільнення. Ігор Гарбарук подав заяву на звільнення за власним бажанням, тому що переконаний: чиновник несе відповідальність не лише за себе, а й за своїх підлеглих.

Гарбарук подякував своїм колегам за роботу та висловив сподівання, що в Україні надалі буде формуватися інститут репутації:

“Я щиро сподіваюсь, що поступово в суспільстві буде сформований інститут репутації і кожен політик та чиновник відповідатиме за свої слова та вчинки з честю та гідністю” та привітав усіх з прийдешнім Новим роком.

Нагадаємо, що 25 грудня у соцмережах з’явилося фото з міськради Львова, на якому були мер Львова Андрій Садовий, тоді ще замміністра освіти Ігор Гарбарук та Христина Тишкун. Громадськість сколихнув образ, в якому Тишкун була в міськраді – асиметрична сукня з глибоким декольте, високі підбори та шуба.

Згодом надбанням коментаторів стали й інші фото Тишкун, на яких вона позувала в еротичній білизні – ці фото були взяті з її сторінки у соцмережі Instagram, яку жінка зробила закритою лише після скандалу. Сама Христина Тишкун не розуміла, що не так з її одягом.