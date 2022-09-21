Трьом співробітникам "Центренерго" та особі з приватного підприємства оголошено про підозру. За версією слідства, вони через ПАТ "Центренерго" незаконно переплатили за природний газ 8,25 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Згідно зі слідством, ПАТ “Центренерго” уклало з приватною компанією договір на постачання газу у листопаді 2019 року. У травні 2020 року була здійснена передоплата за законтрактований обсяг газу на червень 2020 року.

Проте газ поставили лише на частину передоплати. Заборгованість перед ПАТ “Центренерго” вирішили нівелювати шляхом підняття ціни вже фактично поставленого газу шляхом підроблення офіційних документів. У результаті було завдано збитків на суму понад 8 млн грн.

НАБУ і САП підозрюють двох колишніх членів правління ПАТ “Центренерго” та чинного начальника одного з департаментів ПАТ “Центренерго”. Також про підозру повідомили директору приватного підприємства.

Зазначено, що один з ексчленів правління компанії переховується від слідства. Йому повідомлено про підозру заочно.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.