Джерело: Міністерство внутрішніх справ України

Відповідні дані щодо розшуку Королевської оприлюднено у розшукових обліках на сайті МВС.

Тут зазначається, що екснардепка зникла 22 лютого 2023 року.

Звинувачують Наталію Королевську у порушенні ч. 1 ст. 2-366 – недостовірне декларування. Підозру за даною статею екснардепці було повідомлено 17 лютого 2022 року.

За інформацією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, у своїй декларації за 2020 рік Королевська не вказала, що володіє двома земельними ділянками в Обухівському районі Київщини, вартість яких понад 2,5 млн гривень.

За даними САП, народна обраниця у декларації за 2020 рік не вказала дві земельні ділянки в Обухівському районі вартістю понад 2,5 млн грн.