Джерело: Міністерство внутрішніх справ України
Відповідні дані щодо розшуку Королевської оприлюднено у розшукових обліках на сайті МВС.
Тут зазначається, що екснардепка зникла 22 лютого 2023 року.
Звинувачують Наталію Королевську у порушенні ч. 1 ст. 2-366 – недостовірне декларування. Підозру за даною статею екснардепці було повідомлено 17 лютого 2022 року.
За інформацією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, у своїй декларації за 2020 рік Королевська не вказала, що володіє двома земельними ділянками в Обухівському районі Київщини, вартість яких понад 2,5 млн гривень.
За даними САП, народна обраниця у декларації за 2020 рік не вказала дві земельні ділянки в Обухівському районі вартістю понад 2,5 млн грн.
- 15 лютого 2022 року народні обранці від “ОПЗЖ” Юрій Солод та Наталія Королевська – які є чоловіком та дружиною – написали заяви про відмову від депутатських мандатів.
- Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатом моніторингу способу життя народної депутатки від партії “Опозиційна платформа — За життя” Наталії Королевської дійшло до висновку, що нардепка незаконно збагатилася на суму 49,6 млн грн.