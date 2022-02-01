Печерський районний суд Києва заочно заарештував і обрав запобіжний захід колишньому начальнику служби охорони експрезидента Віктора Януковича. У матеріалах справи не зазначено ім'я підсудного, проте відомо, що ним є генерал-майор Костянтин Кобзар.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань і Офіс генерального прокурора.

Стосовно ексзаступника голови Управління державної охорони – начальника служби охорони президента обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому повідомили підозру у дезертирстві ще у листопаді 2021 року.

За даними слідства, генерал-майор перебував у 2014 році у відрядженні на території Автономної Республіки Крим. Після завершення поїздки, де він керував заходами щодо охорони експрезидента Януковича, не повернувся до місця служби і покинув країну. Його дії були скеровані попередньою змовою з іншими військовослужбовцями Управління державної охорони України.

Зокрема Костянтин Кобзар організував втечу Віктора Януковича. Через незаконний перетин державного кордону експрезидент отримав можливість з 2014 року переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 332 КК України (незаконне переправлення особи через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 408 КК України (дезертирство за попередньою змовою групою осіб). Орган досудового розслідування отримав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні.