Про це повідомляє Державне бюро розслідувань і Офіс генерального прокурора.
Стосовно ексзаступника голови Управління державної охорони – начальника служби охорони президента обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому повідомили підозру у дезертирстві ще у листопаді 2021 року.
За даними слідства, генерал-майор перебував у 2014 році у відрядженні на території Автономної Республіки Крим. Після завершення поїздки, де він керував заходами щодо охорони експрезидента Януковича, не повернувся до місця служби і покинув країну. Його дії були скеровані попередньою змовою з іншими військовослужбовцями Управління державної охорони України.
Зокрема Костянтин Кобзар організував втечу Віктора Януковича. Через незаконний перетин державного кордону експрезидент отримав можливість з 2014 року переховуватися від органів досудового розслідування та суду.
Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 332 КК України (незаконне переправлення особи через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 408 КК України (дезертирство за попередньою змовою групою осіб). Орган досудового розслідування отримав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні.
- Нагадаємо, колишній президент України Віктор Янукович подав до Окружного адмінсуду Києва ще один позов проти Верховної Ради, в якому стверджує, що українські парламентарі не мали права позбавляти його посади у будь-який спосіб, окрім імпічменту.
- Раніше Печерський районний суд Києва дозволив здійснення спеціального досудового розслідування справи про розстріли на Майдані стосовно експрезидента України Віктора Януковича.
- Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагають у суду заочного арешту для президента-втікача Віктора Януковича та його сина Олександра.