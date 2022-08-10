Про це повідомила Служба безпеки України.

В основу нової підозри лягли останні дії фігуранта та заклики щодо війни. Підозрюваний постійно з’являвся у російських пропагандистських ЗМІ. Колишній нардеп виступав як “експерт”, який публічно закликав до зміни меж території України, заперечував агресію РФ і транслював прокремлівські наративи.

За даними “Української правди“, мовиться про колишнього народного депутата Ігоря Маркова. Він був жителем Одеси, який у 2014 році виїхав до Росії. Колишній народний депутат України VII скликання вчиняв активні дії на шкоду суверенітету і незалежності України.

Тепер Ігоря Маркова підозрюють за:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ч. 1, 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Завершено проведення частини експертиз та проаналізовано великий масив зібраних доказів. Слідчі додали, що отримані дані підтверджують його антиукраїнську дільність. Зокрема він використовував мову ворожнечі для розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності тощо.

У зв’язку з оголошенням у міжнародний розшук тепер ексдепутат нев’їздна особа до цивілізованих країн.